«الدار» تصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار.. وتستحوذ على «خدمة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الدار العقارية، أمس عن نجاح «الدار للاستثمار» المملوكة بالكامل لها في الإصدار الأول لصكوك مقيمة بالدولار الأميركي بسعر فائدة ثابت لأجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون دولار.

ويجسد الإصدار الجديد قوة الدار للاستثمار في إصدار رأس المال المقترض على المدى الطويل بشكل فعال ومستقل، إضافة إلى نجاح إعادة تمويل مستحقات الدين المترتبة على الدار.

وقال جريج فيور، المدير المالي للدار: إن الإصدار الناجح لهذه الصكوك يعد خطوة بارزة لشركة الدار وركيزة داعمة وأساسية لترسيخ مكانة الدار للاستثمار، مشيراً إلى أن كل الجهود ستتركز على جعل الدار للاستثمار منصة رئيسية توفر تكلفة فعالة لأصحاب العقارات في المنطقة.

ومن جهة أخرى قالت الدار العقارية، إنها استحوذت على 40 % من شركة خدمة، التي تعمل في مجال تقديم الخدمات العقارية المتكاملة، لتتملكها بالكامل.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية: «يؤكد هذا الاستحواذ على التزامنا تجاه شركة "خدمة"، وبخاصة عملاؤنا في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقال جاسم صالح بوصيبع، رئيس مجلس إدارة شركة "خدمة": "تأتي عملية الاستحواذ في وقت استكملت فيه الدار تسليم عدد من المشاريع السكنية، ووضع خطط تطويرية متينة".