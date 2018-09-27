8.3 % نمو أصول المصارف الوطنية في أغسطس إلى 2.44 تريليون

المصدر: Ⅶأبوظبي- رامي سميح

ارتفعت أصول المصارف الوطنية إلى 2 تريليون و440.4 مليار درهم نهاية أغسطس، واستحوذت على نحو 87.15% من إجمالي أصول القطاع بحسب بيانات المصرف المركزي.

وارتفعت أصول المصارف الوطنية على أساس سنوي 8.3% مقابل 2 تريليون و253.5 مليار درهم في أغسطس 2017 وبزيادة على أساس شهري 1% مقارنة بنحو 2 تريليون و417.1 مليار درهم في يوليو الماضي وارتفعت 4.6% منذ بداية العام.

وبلغ إجمالي ائتمان البنوك الوطنية 1438.1 مليار درهم بنهاية أغسطس بزيادة 0.7%على أساس شهري، و3.3 %على أساس سنوي، فيما وصل إجمالي ائتمان للبنوك الأجنبية 194.7 مليار درهم في أغسطس بانخفاض 0.1% على أساس شهري وبزيادة 4.4% على أساس سنوي 4.4%.

وارتفعت الودائع لدى البنوك الوطنية إلى 1504.2 مليارات درهم بنمو 0.5% على أساس شهري و8.9% على أساس سنوي.