«أبيكورب» تُصدر سندات بـ 750 مليون دولار لـ 5 سنوات

المصدر: الدمام- البيان

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، البنك التنموي الداعم لقطاع الطاقة، عن نجاحها في إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار، مصنفة Aa3 من وكالة موديز - في أسواق السندات الدولية (RegS/‏144a)، لمدة 5 سنوات.

يأتي هذا الإصدار كونه أول صفقة ضمن إطار برنامج «السندات الدولية متوسطة الأجل» (GMTN) البالغ قيمته 3 مليارات دولار أميركي، والذي أطلقته أبيكورب مؤخراً بهدف المزيد من دعم قدراتها التمويلية وتعزيز مكانتها المالية.

تعد أبيكورب أول مؤسسة من المنطقة تقوم بإصدار سندات منذ منتصف مايو 2018. ويعد فائض الاكتتاب في حجم الطلبات الذي تجاوزت قيمته 3.5 مليار اتدولار أميركي مؤشراً إيجابياً على إقبال المستثمرين، ما مهد الطريق أمام جهات الإصدار الإقليمية الأخرى لتحذو حذوها، مستفيدة من الزخم الذي حققته صفقة أبيكورب.

وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ «أبيكورب»: «يسعدنا أن أبيكورب من خلال هذه الصفقة تسجل إنجازاً جديداً يبرهن على المرونة والتنوع في مصادر التمويل بهدف دعم أنشطة الشركة المختلفة.

ولا شك في أن إتمام مثل هذه الصفقات المتميزة وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين الدوليين، دليل على قوة ومتانة الوضع المالي لأبيكورب».