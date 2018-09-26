وزارة المالية تبحث الارتقاء بمنهجية العمل وتوفير الخدمات المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

عقدت وزارة المالية أخيراً جلسة حوارية تفاعلية أدارها فريق الابتكار وخبراء في مجال الابتكار، وشاركت بها الفئة القيادية في وزارة المالية، لمناقشة التحديات التي يواجهها العمل المالي وأطر التغلب عليها باعتماد ثقافة الابتكار، وذلك في مقر الوزارة بدبي، بهدف الارتقاء بمنهجية العمل وتطوير الإجراءات وتوفير الخدمات المبتكرة بالصورة الأمثل.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، التزام الوزارة بالعمل نحو تحقيق استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وحرصها على توظيف كل الجهود لقيادة المرحلة المقبلة، بالاستناد إلى رؤية استشرافية دقيقة ، واعتماد ثقافة الابتكار في منهجية العمل المالي الحكومي، لتعزيز مكانة دولة الإمارات لتصبح في مصاف الدول الـ 10 الأكثر ابتكاراً على الصعيد العالمي بحلول عام 2021.

وافتتحت الجلسة بنشاط تفاعلي نفذه فريق الابتكار، ومن ثم، ناقش ريتشارد بوكسشل، الخبير في مجال العمل الحكومي وممارسات القطاع العام والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط أفضل الممارسات العالمية المعتمدة ضمن وزارة الخزينة في المملكة المتحدة، كما تحاور بوكسشل مع المشاركين عن أثر الابتكار وتطبيقه ضمن خدمات وزارة المالية.

وناقش برونو لانفن، المدير التنفيذي لتقرير مؤشر الابتكار العالمي GII أفضل الممارسات العالمية في مجال الابتكار المالي والجاهزية للفرص المستقبلية، فضلاً عن دور وزارة المالية في دعم بيئة الابتكار واستكشاف فرص التطوير المستقبلية في الوزارة. وأدار فريق الابتكار في وزارة المالية جلستين نقاشيتين، تناولت الأولى توجه وزارة المالية في السنوات الخمس المقبلة.