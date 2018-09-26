بورصة الكويت تصعد %0.8 بفعل توقعات التدفقات الأجنبية

المصدر: دبي - رويترز

ارتفعت الأسهم الكويتية نحو 0.8% في التعاملات المبكرة أمس، بدعم من توقعات أن يؤدي انضمام البورصة إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة إلى جذب مزيد من التدفقات الأجنبية.

وبدأت المرحلة الأولى من الانضمام إلى المؤشر أول من أمس، وستبدأ المرحلة الثانية في 24 ديسمبر.

وقالت ماري سالم مديرة أسواق المال لدى اف.اف.ايه دبي، «يوجد المزيد من النشاط بسبب انضمام الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة».

كانت أرقام كابيتال قالت في تقرير هذا الشهر إن من المتوقع تدفق مليار دولار من الصناديق وزاد مؤشر السوق الأول في الكويت أكثر من 11% بالفعل منذ بداية العام. وزاد النشاط الاستثماري في الربع الحالي قبل الانضمام للمؤشر، ما رفع السوق نحو 8.5%.