«دبي المالي» يصدر تعديلات «التداول بالهامش»

المصدر: دبي - عمرو عادل

أصدر سوق دبي المالي تعديلات جوهرية على قواعد التداول بالهامش لتنظيم ورفع مستوى الخدمة بما ينعكس إيجاباً على جميع الفئات من وسطاء ومستثمرين.

وبحسب التعديلات، يجوز للعميل بالاتفاق مع شركة الوساطة بيع كل أو جزء من الأوراق المالية بغرض شراء أوراق أخرى شريطة أن تكون مساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش وقت التنفيذ أعلى من الحد الأدنى لهامش الصيانة (الحد الأدنى المقرر من السوق من القيمة السوقية في الحساب في أي وقت بعد تاريخ الشراء)، ويمكن تحويل الأوراق المالية الممولة بالهامش من حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة إلى حساب التداول بالهامش لدى شركة وساطة أخرى.

وتلتزم شركة الوساطة بألا تتجاوز الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 300% من مجموع رأس المال الأساسي، ومبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد عن نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش، وألا يقل الهامش الأولي عن نسبة 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش، ألا يقل هامش الصيانة عن نسبة 25% من القيمة السوقية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.

ولا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق الممولة في ذلك الحساب، وباستثناء ذلك يجوز قبول ضمانات إضافية في حال الانخفاض المستمر في القيمة السوقية جراء ظروف استثنائية، وتعليق أو إيقاف التداول على الورقة المالية لأكثر من 7 أيام عمل.