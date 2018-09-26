أسهم البنوك تدعم تماسك الأسواق وسط مشتريات للأجانب

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

عززت أسهم البنوك القيادية من تماسك أسواق الأسهم في ختام تعاملات أمس لتربح نحو 8.4 ملايين درهم وسط عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات، فيما بقيت السيولة عند مستوياتها المتواضعة وسط حالة من الترقب سيطرت على المعنويات انتظاراً لمحفزات جديدة.

وصعد سوق دبي هامشياً بنسبة 0.03% ليغلق عند 2754.04 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والتأمين والنقل والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.06% ليستقر عند 4891.78 نقطة مع صعود أسهم البنوك فقط واستقرار الإتصالات والتأمين.

وظلت السيولة عند مستويات خجولة بالغة 241.35 مليون درهم، موزعة بواقع 155.75 مليوناً في دبي، و85.6 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 174.32 مليون سهم، منها 149.46 مليوناً في دبي، و24.86 مليوناً في أبوظبي، من خلال 1921 صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي لأسهم أبوظبي نحو 140.8 مليون درهم، فيما خسرت أسهم دبي نحو 132.3 مليون درهم، لتكون المحصلة النهائية صافي مكاسب بنحو 8.4 ملايين درهم.

تماسك

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق المحلية أغلقت أمس على تماسك مع تراجع وتيرة الهبوط في الجلسات القليلة الماضية بعد أن تأثرت الأسواق بعدة عوامل منها المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعريفات الجمركية الجديدة.

وأضاف دياب لـــ «البيان الاقتصادي»: «يبدو أن الأنظار الآن تتجه إلى النتائج الفصلية للشركات حيث قد نلاحظ بعض عمليات الشراء الانتقائية في الفترة القصيرة القادمة مع وصول أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية، لكن بشكل عام يعد ارتفاع أسعار النفط عاملاً إيجابياً».

البنوك

وجاء صعود سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.27% مع صعود (دبي الإسلامي) 0.57% مقابل استقرار (الإمارات دبي الوطني) دون تغيير عند 8.8 دراهم، وزاد قطاع النقل بنسبة 0.38% مع صعود (العربية للطيران) 0.31% و«أرامكس» 0.5%.

في المقابل، هبط قطاع العقار بنسبة 0.2% بعد تراجع «دريك آند سكل» 1.84% و«ديار» 0.4% و«إعمار مولز» 2.73% و«الإتحاد العقارية» 1.02% بينما ارتفع «أرابتك» 3.26% و«داماك» 1%، واستقر «إعمار» دون تغيير.

وتصدر «مصرف السلام البحرين» النشاط للجلسة الثانية على التوالي بنحو 30 مليون درهم، ثم «سلامة للتأمين» بتداولات 19.2 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 17.2 مليون درهم. وكان «تبريد» الأكثر صعوداً بنسبة 4.61%، فيما كان «إعمار مولز» الأكثر تراجعاً بنسبة 2.73%.

العقار

ودعم سوق العاصمة أيضا ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.2% مع صعود «أبوظبي الأول» بنسبة 0.42% و«أبوظبي التجاري» 0.9%، فيما هبط قطاع العقار بنسبة 1.04% مع انخفاض «الدار» 1.1%، وإشراق 0.36%.وهبط قطاع الطاقة بنحو 0.1% مع انخفاض «ادنوك للتوزيع» 0.42% واستقر «دانة غاز» و«طاقة».

الأجانب

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 32.5 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 32.5 مليون درهم، منها 2.5 مليون للعرب، و552 ألفاً للخليجيين، و29.4 مليوناً للمواطنين.

حقوق

طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بممارسة حقوقهم عبر مناقشة القوائم المالية للشركات من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية وممارسة حق التصويت والمصادقة على القرارات.

* إفصاحات

* نفت شركة ديار للتطوير ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول عملية اندماجها مع شركة عقارية أخرى، مؤكدة عدم مخاطبتها أي شركة بخصوص هذا الموضوع.

* أعلنت شركة أورينت يو إن بي تكافل عن اتخاذ مجلس إدارتها قراراً بالتمرير الخميس القادم بخصوص إقرار خطة العمل الخاصة بتقرير التسعير لمنتصف السنة.

* يعتمد مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين «أريج» -المدرجة في بورصتي دبي والبحرين- النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية 2018.

* يجتمع مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري المدرج ببورصتي دبي والبحرين الأربعاء 7 نوفمبر المقبل لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

* يجتمع مجلس إدارة شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» يوم الاثنين القادم لمناقشة سير العمل بالشركة بشكل لا يؤثر على سعر السهم.

* يعقد «بنك الشارقة» اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت القادم الموافق 29 سبتمبر لمناقشة مواضيع عامة.