«الإمارات الإسلامي» يطلق باقة من حلول تمويل المنازل لغير المقيمين

المصدر: دبي- البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، أمس عن إطلاق باقة جديدة من حلول تمويل المنازل لمساعدة غير المقيمين على شراء منزل أحلامهم.

وذلك في إطار التزامه بتوفير مجموعة واسعة من خدمات التمويل المجزية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمتعامليه. وتأتي الحلول الجديدة لتتيح للمستثمرين من سكان الكويت وسلطنة عمان والبحرين والسعودية والهند والمملكة المتحدة والصين وهونغ كونغ وروسيا، فرصة الحصول على تمويل تصل نسبته حتى 50 % من قيمة العقار الذي يرغبون بشرائه في الدولة بخطط تقسيط تصل إلى 25 عاماً.

وكشف «الإمارات الإسلامي» عن حلول تمويل المنازل الجديدة على هامش مشاركته في الدورة الثانية من معرض دبي للعقارات في شنغهاي الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسعدنا أن نقدم لغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الباقة الجديدة من حلول تمويل المنازل لمساعدتهم على اتخاذ الخطوة الأولى نحو امتلاك منزل أحلامهم.

لا سيما أن إمارة دبي تعد حتى اليوم واحدة من أبرز الوجهات العالمية لامتلاك منزل ثانٍ سواء بالنسبة للراغبين بالتملك أو الاستثمار. وبفضل المبادرات المبتكرة على غرار معرض دبي للعقارات الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتوفر خيارات التمويل الميسرة، سيسهل على المستثمرين من مختلف أنحاء العالم تحقيق أحلامهم بشراء عقار في دبي».