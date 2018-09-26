زيادة كبيرة للاستثمار الأجنبي في البحرين

المصدر: المنامة ـ البيان

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن نجاحه في استقطاب استثمارات قياسية إلى مملكة البحرين في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما يشير إلى الاهتمام المتزايد الذي يوليه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم بمملكة البحرين باعتبارها البوابة المثلى للدخول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار أميركي.

ونمت الاستثمارات التي جذبها المجلس في التسعة شهور الأولى من 2018 بنسبة 138%، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث نجح في استقطاب 76 شركة بمجموع استثمارات بلغ حجمها 810 ملايين دولار أميركي متجاوزاً في ذلك الرقم القياسي الذي سبق وأن حققه المجلس في 2017 من خلال استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 733 مليون دولار.

وتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة في التسعة أشهر الأولى من 2018 بحوالي خمس مرات بالمقارنة مع الاستثمارات المباشرة التي جرى استقطابها في العام 2015 إجمالاً. وقد أتى هذا النمو القوي على الرغم مما شهدته بيئة الاستثمار العالمية من تحديات تقلص بفعلها مستوى تدفق الاستثمارات المباشرة بمعدل 23% في 2017.

ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات التي جذبها المجلس في خلق أكثر من 4200 وظيفة في السنوات الثلاث المقبلة من بينها 1100 وظيفة نوعية، ستوفر راتباً أساسياً شهرياً يتجاوز 1850 دولاراً.

وتمثل الشركات التي تستثمر في البحرين في 2018 مجموعة متنوعة من القطاعات شملت 31 شركة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية ومن بينها «أريستون ثيرمو» و«مويلير» التي تقوم بتصنيع الأنابيب النحاسية، كما جرى استقطاب 15 شركة في السياحة والعقارات، والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.

ومن بينها مشروعات منتجع الساحل، و«غولدن غيت تاور»، و«ثاليس» الشركة المتخصصة في مجال الطيران والأمن إلى جانب مسرعتي أعمال وهما «فلات 6 لابز» و«نيست»، بالإضافة إلى بنك الأردن و«إن إف تي فينتشرز».

وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «شهدنا اهتماماً رفيع المستوى من المستثمرين بالبحرين وأسواق الخليج العربي، وذلك بفعل أسلوب العمل المميز لـ«فريق البحرين» ودوره في تحقيق النتائج الإيجابية للمستثمرين، وإننا لمسرورون بترجمة هذه الإمكانيات والفرص المتاحة للمنطقة إلى استثمارات ملموسة ووظائف نوعية في السوق المحلي».

وأضاف الرميحي قائلاً: «وفي ظل هذا النجاح الكبير، فإننا نتطلع إلى تفعيل مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة، وجاري العمل على طرح عدد من مبادرات الإصلاح التنظيمي لبيئة الأعمال في الأشهر المقبلة التي من شأنها أن تعزز بيئة الأعمال وتنافسية البحرين على المستوى الدولي».

بيئة داعمة

ومن بين أبرز التطورات التي شهدها العام 2018 تطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة بما في ذلك إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب إنشاء صندوق الصناديق «الواحة» بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط.