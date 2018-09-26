تغطية الطرح العام لأسهم القاهرة للاستثمار بنحو 18.9 مرة

المصدر: القاهرة - رويترز

قال متعاملون في البورصة المصرية أمس، إنه تمت تغطية الطرح العام لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية نحو 18.88 مرة، بسعر ستة جنيهات للسهم الواحد (حوالي 0.33 دولار).

وأعلنت البورصة الأحد الماضي عن تغطية الطرح الخاص لأسهم القاهرة للاستثمار 10.36 مرات. وكانت القاهرة للاستثمار مقيدة بالسوق من قبل لكنها شطبت أسهمها اختيارياً في 2015.

وجمعت الشركة 1.242 مليار جنيه من طرح 37.8% من أسهمها في البورصة لنحو 207 ملايين سهم، منها 14.5 مليون سهم في الطرح العام والباقي في الطرح الخاص.

وتتولى المجموعة المالية هيرميس دور مستشار الطرح. ويبلغ رأسمال المال المدفوع لشركة القاهرة للاستثمار 219.116 مليون جنيه، موزعاً على 547.790 مليون سهم بقيمة اسمية 0.40 جنيه للسهم الواحد.