«فيستا غلوبال» تؤسس مقرها في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «التميمي ومشاركوه»، نجاحها مؤخراً في تمهيد الطريق أمام إطلاق «فيستا غلوبال»، شركة الطيران الخاص الأولى من نوعها واختيار دبي مقراً عالمياً لها، كأول مزود في العالم لمجموعة متكاملة من خدمات وحلول الطيران الخاص بدءاً من الرحلات إلى خدمات التكنولوجيا والتمويل.

ولدى الشركة التي أسسها الملياردير السويسري توماس فلور، خطط طموحة لتنمية أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، إذ استحوذت بعيد تأسيسها لمقرها في «مركز دبي المالي العالمي» هذا الأسبوع على شركة «إكسوجت»، أكبر مزود في الولايات المتحدة لخدمات طيران الأعمال حسب الطلب، مسجلة بذلك إنجازها الأول في استراتيجية توسعاتها العالمية.

وبصفتها مستشاراً رئيسياً، لعب فريق خبراء «التميمي ومشاركوه» دوراً محورياً في عملية تأسيس شركة «فيستا غلوبال» لمقرها في «مركز دبي المالي العالمي»، و هو المركز المالي الإقليمي الرائد الذي يخدم الشركات العالمية من مختلف الوجهات والقطاعات. وقال المستشار القانوني فادي غانم، الشريك في قسم هيكلة الشركات في مكتب التميمي ومشاركوه والشريك الرئيسي في هذه الصفقة:

قطعت إمارة دبي شوطاً طويلاً في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي، واعتمدت العديد من الإصلاحات التنظيمية التي ساهمت في تعزيز جاذبيتها كوجهة رائدة للأعمال لكبرى العلامات التجارية والمستثمرين الدوليين.

ويجسد قرار شركة (فيستا غلوبال) بتأسيس مقرها العالمي في دبي دلالة واضحة على نجاح هذه الجهود المتميزة، والمكانة المتنامية التي تحظى بها دولة الإمارات كخيارٍ مفضل للشركات العالمية الراغبة بتأسيس مقرات لها في المنطقة.

وقال توماس فولرفي تصريح سابق:لطالما كانت (فيستا غلوبال) رؤية أطمح إلى تحقيقها منذ تأسيس شركة (فيستا جيت) في عام 2004، رغبة مني بابتكار كيان جديد كلياً يسهم في تحويل سوق طيران الأعمال المشتت إلى قطاع موحد ومتماسك. ولا شك في أن المنطقة ستكون موقعاً متميزاً بالنسبة لنا لكونها تتيح الوصول بسهولة إلى ثلثي سكان العالم.