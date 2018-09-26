«شعاع كابيتال» تبحث فرص التعاون مع البورصة المصرية

المصدر: ابوظبي- البيان

نظمت «شعاع كابيتال» بالتعاون مع البورصة المصرية مؤخراً، ندوة حوارية بحضور ومشاركة كل من محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية.

وجاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة «شعاع كابيتال» والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية. وشهدت الندوة نقاشاً واسعاً سلط الضوء على مسيرة تطور البورصة المصرية والنمو الاقتصادي الشامل في مصر، باعتبارها السوق الناشئة والصاعدة إقليمياً.

وخلال الندوة، قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية: «تعد جمهورية مصر العربية واحدة من الأسواق الناشئة والاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، في حين تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة في مجالي الابتكار والتحديث. ويسعدنا اليوم أن نشارك في هذا الحوار البنّاء لاغتنام فرص التعاون مع»شعاع كابيتال«تعزيزاً للروابط الوثيقة مع دولة الإمارات».

وأضاف محمد فريد: «نقف اليوم عند مفترق طرق بالغ الأهمية في مسيرة تطوير الأسواق المصرية. ومن هذا المنطلق، تعمل البورصة المصرية بنشاط على تنفيذ خطتها التنموية القائمة على ثلاثة محاور رئيسية هي: استقطاب مجموعة جديدة من الإصدارات الأولية العامة إلى منصة البورصة، وتحسين بيئة التداول، وتوسيع قنوات التواصل مع المؤسسات المالية محلياً وعالمياً.

وعلاوة على ذلك، تعكف البورصة المصرية على توفير أدوات ومنتجات مالية جديدة لمستثمريها مثل عقود البيع قصيرة الأجل».

من جانبه، قال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة «شعاع كابيتال»: «يسعدنا في (شعاع كابيتال) أن نتبادل الرؤى والأفكار مع البورصة المصرية حول التغيرات الاقتصادية الحاصلة في وقتنا الراهن، وكيف لها أن تؤثر على الاقتصادات الناشئة في عصرنا وفي الأخص في جمهورية مصر العربية».