790.8 مليار درهم الودائع «شبه النقدية» في الدولة أغسطس الماضي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي، التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إلى 790.8 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي، بزيادة على أساس سنوي قدرها 5.1% أو ما يعادل 38.5 ملياراً مقارنة بنحو 752.3 مليار درهم في أغسطس 2017.

وأظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أمس، حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر أغسطس 2018، أن الودائع شبه النقدية زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 0.9% أو ما يعادل 7 مليارات درهم مقابل 783.8 مليار درهم في ديسمبر 2017، فيما استمرت في الارتفاع خلال السنوات الماضية، حيث قدرت بنحو 751.4 مليار درهم في 2016 و729.9 مليار درهم 2015، و689.3 مليار درهم 2014.

القاعدة النقدية

وأشار التقرير إلى بلوغ القاعدة النقدية نحو 353.9 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بانخفاض على أساس شهري قدره 0.6% مقارنة بنحو 356.1 مليار درهم في يوليو السابق عليه، بينما بلغت القاعدة النقدية نحو 377.4 ملياراً في نهاية ديسمبر و338.1 ملياراً في 2016 و365.2 ملياراً في 2015.

تقرير

وبيّن التقرير أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة بلغت 14.6 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 27.2 ملياراً في يوليو السابق عليه.

التطورات النقدية

بينما انخفض النقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك، على أساس شهري بنحو 6 ملايين درهم أو ما نسبته 0.7% ليصل إلى 83.2 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 83.8 ملياراً في يوليو السابق عليه، وشكل نحو 23.5% من القاعدة النقدية.

أظهر تقرير المصرف المركزي، انخفاض عرض النقد «ن1» بنسبة 1.7% من 496.4 مليار درهم في يوليو الماضي إلى 488.1 ملياراً في أغسطس 2018، ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.3% و1.7% في النقد المتداول خارج البنوك (14% من ن1) وفى الودائع النقدية (86% من ن1) على التوالي.

كما انخفض عرض النقد «ن2» بنسبة 1.8% من 1302.3 مليار درهم في نهاية يوليو إلى 1278.9 مليار درهم في نهاية أغسطس 2018، ويعزى ذلك إلى انخفاض عرض النقد «ن1» وانخفاض بنسبة 1.9% وبمقدار 15.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية (61.8% من ن2).

وارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 0.1% من 1556 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي إلى 1556.9 مليار درهم في نهاية أغسطس 2018.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع بنسبة 9.6% وبمقدار 24.3 مليار درهم في الودائع الحكومية (17.9% من ن3) على الرغم من انخفاض عرض النقد «ن1» و«ن2». وفى المجمل انخفض عرض النقد «ن1» و«ن2» بنسبة 1.7% و1.8% على التوالي خلال أغسطس الماضي، بينما ارتفع «ن3» بنسبة 0.1%.

الاحتياطيات النقدية الإلزامية

زادت الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك إلى 123.4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 121.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 1.6% أو ما يعادل ملياري درهم، وشكلت نحو 34.8% من القاعدة النقدية.

بينما بلغ رصيد شهادات الإيداع لدى البنوك نحو 132.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس شهري قدرها 11.7 مليار درهم أو ما يعادل 9.7% مقارنة بنحو 121 ملياراً في يوليو السابق عليه، وشكلت نحو 37.5% من القاعدة النقدية.