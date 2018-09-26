هيئة السوق السعودية توافق على اكتتاب لـ«الخليج للأعمال الحديدية»

المصدر: الرياض ـ وكالات

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طرح 6 ملايين سهم، من شركة مصنع الخليج للأعمال الحديدية للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس المال.

وقالت الهيئة، في بيان لها أمس، إنه سوف يتم الإعلان عن نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ.

وأشارت إلى أن نشرة الإصدار ستحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لا سيما فيما يتعلق بسعر السهم والبيانات المالية للشركات ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

كما نوهت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية.