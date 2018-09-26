«فيتش»: تحسّن مناخ عمل قطاع البنوك في الإمارات

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

ذكرت وكالة فيتش أن البنوك الإسلامية في الإمارات سجلت عائدات مرتفعة العام الماضي وتحسنت غالبية معاييرها المالية.

وأضافت الوكالة العالمية أن نتائج البنوك الإسلامية في الإمارات 2017 تشير إلى تحسن مُناخ عمل قطاع البنوك وزاد النمو المالي بمعدل من رقمين بفعل ارتفاع تراكم الودائع.

كما استمرت السيولة والتمويل في الارتفاع والتحسن وسبب ارتفاع أسعار النفط تخفيف الضغوط على البنوك الإسلامية في العام الماضي، حيث تزايد معدل الودائع بفعل توسع شبكات البنوك الإسلامية والتوسع في تبني المنتجات الإسلامية. وتراجعت نسبة التمويل الإجمالي من قيمة الودائع بمقدار 300 نقطة أساس لتصل إلى 91.7% العام الماضي أي أقل بمقدار 320 نقطة أساس من البنوك التقليدية.

وظل التمويل في البنوك الإسلامية الإماراتية في الأساس من الودائع المحلية وبنسبة 84% وهو معدل أعلى من البنوك التقليدية واستمرت هكذا حتى نهاية العام.