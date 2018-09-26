«مالية الشارقة» تستعرض بملتقاها جائزة الأداء المتميّز

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمس، الملتقى المالي الدوري الثالث لعام 2018، والذي تعقده الدائرة لدوائر حكومة الشارقة للتواصل ومتابعة المستجدات المالية بشكل عام.

حيث تطرق الملتقى للعديد من النقاط ومنها دليل الإجراءات المالية (إصدار 2018) ومراجعات آلية التطبيق له، والعديد من النقاشات التي أثرت التجارب المتبادلة بين الجهات الحكومية.

واستعرض الملتقى إجراءات تطبيق القانون المالي رقم 4 لسنة 2017، وتصنيف الدوائر طبقاً له، وكذلك إجراءات تنفيذ الدورة الثالثة لجائزة الأداء المالي المتميّز لعام 2018، والدوائر المشاركة والفئات المؤسسية والفردية للجائزة، والتي ستشمل جميع الأعمال الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي 2018.

وتحدث في الملتقى مختصون ومستشارون من بينهم حسن باشا، مدير مكتب دعم القرار في دائرة المالية المركزية، وأروى العويس، مدير إدارة الحسابات، وناصر كشواني، الخبير المالي والأمين العام لجائزة الأداء المالي المتميّز.

وستركز الجائزة على مدى فاعلية كفاءة الموازنات فيما يخص أنشطة ونتائج الجهات الحكومية ومدى التزامها بالأنشطة المعتمدة لها من قبل دائرة المالية المركزية، مضيفاً أنه ستتم إضافة محاور مالية جديدة تتماشى وتتزامن مع التوجّه المالي للإمارة.