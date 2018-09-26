شراكة بين سوق أبوظبي العالمي وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية لتحسين الخدمات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية وسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في العاصمة أبوظبي، عن توقيعها مذكرة تفاهم لفتح آفاق جديدة من التعاون في إطلاق المبادرات المبتكرة والمشاريع المشتركة التي تسهم في تطوير المنطقة المالية الحرة في جزيرة المارية وتدعم النمو المتسارع لاقتصاد إمارة أبوظبي.

ووقع المذكرة الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، بحضور معالي أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسيف الهاجري، رئيس مجلس إدارة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وترسم هذه المذكرة الإطار العريض للتعاون المشترك بين هيئة الأنظمة والخدمات الذكية وسوق أبوظبي العالمي، من أجل تسريع تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات في جزيرة المارية وتحسينها من خلال الاعتماد على نظم مستدامة مبتكرة وذكية تشكل أرضية متينة لنمو مجتمع المال والأعمال على مستوى سوق أبوظبي العالمي من جهة وإمارة أبوظبي عمومًا من جهة أخرى.

وستعمل هيئة الأنظمة والخدمات الذكية مع سوق أبوظبي العالمي يدًا بيد على مساعدة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية على إنشاء تجمعات تقنية في أبوظبي تركز على تبادل الخبرات في مجال الأمن المعلوماتي وممارسة الأعمال.

وقالت الدكتورة روضة السعدي، المدير العام لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي: تأتي هذه الشراكة في خطوة تعكس التزامنا المستمر بمد جسور التعاون المثمر مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية عن طريق التوظيف والاستثمار الأمثل لأحدث التقنيات التكنولوجية المبتكرة.

حيث تشكل قاعدة صلبة لنمو مجتمع المال والأعمال في إمارة أبوظبي، مما يسهم في مواصلة مسيرة التحول الذكي في الإمارة. يأتي ذلك في إطار رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز البيئة الاقتصادية وتسهيل حياة السكّان وتوفير كافة سبل السعادة والنجاح والرفاهية لهم.

وأعرب ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي عن ثقته بدور مذكرة التفاهم الجديدة في تطوير السوق فقال «يسرنا أن يثمر تعاوننا مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية عن دفعة قوية لتطوير الابتكارات والأنظمة الذكية وتسريع نشرها على مستوى جزيرة المارية وإمارة أبوظبي.

سوقنا اليوم مركز مالي عالمي وبيئة نشطة رائدة في مجال التقنية المالية، ولهذا فإننا لا نتوقف عن تعزيز بنيته التحتية ومنصاته لندعم نمو مجتمعاتنا التجارية والمالية والرائدة في مجال التقنية المالية، وأنا أتوق للعمل عن قرب مع فريق هيئة الأنظمة والخدمات الذكية لتحسين خدمات المعلومات والاتصالات المتوفرة للشركات والجهات المسجلة لدينا في سوقنا المفعم بالحيوية والنشاط.