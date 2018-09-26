إدراج «لوكس تشين» في بورصة العملات المشفرة وبدء التداول

المصدر: دبي- البيان

أعلن مكتب إقليمي لمؤسسة لوكس تشين في دبي -أسرع منصات بلوك تشين للجيل القادم على مستوى العالم- أن لوكس تشين قد تمكنت من إنشاء محفظة رمزية في إحدى أكبر البورصات العالمية لتبادل العملات المشفرة «بيبوكس» وبدأت التداول صباح أمس، وبدأت الصفقة من 1.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي القيمة السوقية 12 ترليون وون، وهو رابع أكبر الصفقات في سوق العملات المشفرة.

كما أفاد المكتب الإقليمي أنه تم تصنيف لوكس تشين في المركز الأول في اختبار تصويتي أجرته بيبوكس.

وذلك نظراً لسرعتها العالية ومرونتها وسهولة استخدامها في اقتصاد حقيقي واسع النطاق مقارنة مع منصات بلوك تشين الأخرى الأقل كفاءة في حالة زيادة عدد المستخدمين الفعليين، علماً بأن لوكس تشين قامت بتطوير تقنية ديناميكية مستقلة لتداول الأسهم وهيكل سلسلة المعاملات حسب الحساب (AWTC) لكي تتمكن من تمرير المعاملات بأسرع وقت دون أي انقطاع حتى في حالة زيادة عدد الصفقات.

وقال خلفان سعيد المزروعي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة لوكس تشين - الشرق الأوسط وأوروبا: «من خلال إدراجها في واحدة من أكثر منصات التداول موثوقية في العالم، تتقدم مؤسسة لوكس تشين نحو المرحلة التالية من نموها العالمي.

وذلك بعد حصولها على الاعتراف العالمي كأكثر منصات التحويلات أماناً للمعاملات المالية وغير المالية. ومن خلال تواجده على منصة التداول، تهدف إلى قيادة صناعة لوكس تشين في جميع مجالاتها وسيناريوهاتها».