المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم «ريم للاستثمار» في السوق الثانية (الثانوية) اعتباراً من الأحد المقبل ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 5 شركات.

وأضاف السوق أنه من المقرر وقف التداول على أسهم «ريم للاستثمار» خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق مبيناً أن أية عملية تتداول تتم على أسهم الشركة خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر باطلة .

وكان آخر إدراج في السوق الثانية بأبوظبي يوليو الماضي عندما جرى إدراج «واحة الزاوية» إلى جانب «القدرة القابضة» و«منازل العقارية» و«المستثمر الوطني».