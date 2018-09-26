بدء تداول سندات «موانئ دبي» في ناسداك دبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أعلنت بورصة ناسداك دبي عن بدء التداول الرسمي لمجموعة من سندات شركة موانئ دبي العالمية أمس.

وأعلنت هيئة دبي للخدمات المالية في بيان على موقع ناسداك دبي إدراج عدة إصدارات من سندات موانئ دبي العالمية مقيمة بعملات اليورو والدولار والإسترليني. وشملت السندات لتي بدأ تداولها رسميا سندات بقيمة 89.09 مليون يورو تستحق 2026، وسندات بقيمة 584.04 مليون دولار تستحق 2048، وسندات بقيمة 42.44 مليون إسترليني تستحق في 2030، وسندات بقيمة 660.91 مليون يورو تستحق في 2026، وسندات بقيمة 307.56 ملايين إسترليني تستحق 2030، بالإضافة إلى سندات بقيمة 415.955 مليون دولار تستحق عام 2048.