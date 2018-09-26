18.1 % كفاية رأس مال البنوك الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت الملاءة المالية للبنوك العاملة في دولة الإمارات، بعدما قفزت نسبة كفاية رأس المال للجهاز المصرفي إلى 18.1% مع نهاية أغسطس وهي الأعلى منذ ديسمبر 2017. المؤشر الجديد على الملاءة المالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي الإماراتي جاء بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، متزامنة أيضاً مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال للشق الأول من 16% في نهاية 2017 إلى 16.6% في أغسطس الماضي.

ومع بلوغ البنوك لهذه النسبة من كفاية رأس المال، فإنها تكون بذلك عززت من ملاءتها المالية وعلى نحو يفوق متطلبات المصرف المركزي والمعايير التي تفرضها المؤسسات المالية العالمية.