«شبكة الأعمال الاسكتلندية» تفتتح مكتباً في مركز دبي للسلع

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس عزم «شبكة الأعمال الاسكتلندية»، مؤسسة دولية تتكون من أعضاء يمثلون مجتمع رواد وقادة الأعمال الاسكتلنديين، افتتاح مكتب تمثيلي لها في المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وقال جيمس برنارد، مدير المبيعات في مركز دبي للسلع المتعددة: «نحن سعداء باتخاذ «شبكة الأعمال الاسكتلندية» مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لأعمالها في دبي، حيث تؤكد هذه الخطوة جاذبيتنا الدولية وقدرتنا على استقطاب المؤسسات والشركات من جميع أنحاء العالم كما تسلّط الضوء على بيئة أعمالنا الداعمة للتجارة الدولية».

وقال راسل دالغليش، المؤسس الشريك لـ «شبكة الأعمال الاسكتلندية»: «نحن على قناعة خاصة بأن توافر أشكال الدعم المختلفة، بما في ذلك مساحات المكاتب وإمكانية تأسيس الشركات والأعمال، يُعد حافزاً لزيادة حجم التجارة بين اسكتلندا ومنطقة الشرق الأوسط».