«كاش إكسبرس» تفتتح مقرها الإقليمي في «سوق أبوظبي العالمي»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

افتتحت «كاش إكسبرس» مقرها الإقليمي في سوق أبوظبي العالمي بحضور كبار الممثلين عن «سوق أبوظبي العالمي» و«كاش إكسبرس».

وستعمل الشركة من خلال المقر الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة من سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب الإمكانيات التقنية والتكنولوجية العالمية الموجود لديها.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة «كاش إكسبرس»: «يأتي افتتاح المقر الجديد تماشياً مع استراتيجية التوسع التي تعتمدها شركة»كاش إكسبرس«في المنطقة. ونحن نفتخر بأن تتخذ هذه الشركة المحلية ذات التوجه العالمي من سوق أبوظبي العالمي مقراً إقليمياً لها، نظراً لما يتمتع به من تقنيات حديثة وتكنولوجيا متطورة لتسريع نمو الأعمال».

وقال توماس هيرشي، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية والتأمين في سلطة تنظيم الخدمات المالية في «سوق أبوظبي العالمي»:«نتطلع إلى المساهمة في نمو المركز المالي الدولي».