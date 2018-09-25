«إتش إس بي سي» يفتتح مقره الرئيسي الجديد في دبي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلن بنك «اتش اس بي سي» في الإمارات افتتاح مقره الرئيسي الجديد الخاص في وسط دبي (دبي داون تاون) بجانب إعمار سكوير، وهو مبنى ذو طراز عصري ومتطور مؤلف من 20 طابقاً مملوك بالكامل من قبل بنك «اتش اس بي سي»، ما يعكس طموحات وتطلعات البنك، لتعزيز مكانته ووجوده في دولة الإمارات.

وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة، والرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات، ورئيس الأعمال الدولية لبنك «اتش اس بي سي» الشرق الأوسط المحدود: «لقد لعب بنك «اتش اس بي سي» دوراً مهماً في تعزيز مسيرة النمو والتطور لدولة الإمارات، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على مدى سبعة عقود منذ افتتاح أول بنك في دبي في عام 1946. ومن شأن مقرنا الرئيسي الجديد أن يساعدنا في تعزيز مكانتنا من خلال الاعتماد على سجلنا الحافل بالإنجازات».