وفد مصرفي نيبالي يستكشف خبرات معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية

المصدر: دبي- البيان

استقبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وفداً من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي في نيبال، وضم الوفد الزائر ممثلين عن سبع مؤسسات مصرفية نيبالية، وذلك بهدف الاستفادة من خبرات معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في مجال التدريب المصرفي، والاطلاع على أفضل الممارسات في القطاع المالي والمصرفي بالدولة.

وكان في استقبال الوفد من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، مدير عام المعهد، ونورة عباس مدير إدارة التدريب بالمعهد.

واطلع أعضاء الوفد النيبالي على التطورات التكنولوجية في قطاع التدريب المصرفي من خلال ورش عمل عن البلوك تشين، وتكلفة الامتثال، والذكاء الاصطناعي في المجال المصرفي، واستمعوا إلى شرح واف عن أفضل الطرق التدريبية في القطاع المالي والمصرفي، والخدمات النوعية التي يوفرها المعهد، باعتباره مركزاً رائداً في المنطقة في مجال التعليم والتدريب للقطاع المالي والمصرفي.

كما وفر المعهد للوفد زيارة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لاطلاع الوفد على التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وقد أبدى أعضاء الوفد اهتماماً كبيراً باستكشاف فرص استفادة نيبال من خبرات دبي.

بدوره، رحب جمال الجسمي، مدير عام المعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بالوفد مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين وأهمية مثل هذه الزيارات للاطلاع وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية، مشيراً إلى أن الزيارة تعد فرصة سانحة لاطلاع أعضاء الوفد على المقومات الاقتصادية المميزة في دولة الإمارات، والاطلاع على أفضل الممارسات بالقطاع المصرفي.