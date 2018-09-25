الأسهم القيادية بالبنوك المحلية تتراجع رغم ارتفاع العقار

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس إثر تعرضها لعمليات بيع محدودة استهدفت أسهماً قيادية في قطاع البنوك في وقت صعدت فيه أسهم العقارات، فيما بقيت السيولة عند مستوياتها الضعيفة قرب 250 مليون درهم مع ترقب المستثمرين ظهور محفزات جديدة تنعش المؤشرات والأسهم.

وتراجع سوق دبي المالي بنسبة 0.31% إلى 2753.29 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والخدمات والسلع والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.07% عند 4888.79 نقطة بعد تراجع أسهم البنوك والعقار والتأمين والسلع.

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 252.4 مليون سهم، منها 139.75 مليوناً في دبي، و112.65 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 173 مليون سهم، منها 132.8 مليوناً في دبي، و40.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3072 صفقة.

وقال أيمن القصبى، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، تحرك السوق أمس بدعم من الأسهم القيادية على الرغم من هبوط المؤشرات الرئيسية لكن كان هناك تحسن طفيف في السيولة بعد صعودها أعلى 250 مليون درهم.

وأضاف القصبي لـ«البيان الاقتصادي» أن معظم الأسهم في الأسواق خصوصاً العقارية تتداول عند مستويات سعرية جيدة وجاذبة، مشيراً إلى وجود توجه انتقائي من قبل المستثمرين على بعض أسهم العقار مع ترقب ما ستسفر عنه نتائج الجمعيات العمومية لشركات مثل «دريك آند سكل» و«إشراق».

البنوك

وهبط سوق دبي بعد تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.8% مع انخفاض سهم دبي الإسلامي 0.57% والإمارات دبي الوطني 1.12%، كما تراجع قطاع النقل 0.27% نتيجة نزول سهم أرامكس نحو 1%، بالرغم من ارتفاع العربية للطيران 0.1% والخليج للملاحة 2.62%.

في المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.1% مع ارتفاع إعمار العقارية 0.63% والاتحاد العقارية 0.4% وإعمار مولز 1.1% وديار 0.8%، فيما هبط دريك آند سكل 2.56% وأرابتك 0.54% وداماك 2.46% وإعمار للتطوير 0.77%، وزاد قطاع الاستثمار 0.6% بدعم صعود دبي للاستثمار 1.07%، مقابل تراجع سوق دبي المالي 1.21%.

وهيمن سهم مصرف السلام البحرين على النشاط بنحو 34 مليون درهم، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات بـ23 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي مستحوذاً على 13.5 مليون درهم من السيولة. وكان سهم المدينة للتمويل والاستثمار، الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.41%، فيما كان سهم السلام القابضة، الأكثر هبوطاً بنسبة 6.17%.

العقار

وفى سوق العاصمة، نزل قطاع البنوك بنسبة 0.1% بعد هبوط أبوظبي الأول 0.28%، فيما صعد أبوظبي التجاري 0.26% ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.28% والاتحاد الوطني 1.24%، فيما استقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم اتصالات دون تعيير.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 0.78% مع صعود سهم الدار 1.12% ورأس الخيمة العقارية 2%، في الوقت الذي هبط إشراق 3.17%، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.42% مع صعود دانة غاز 0.88%.

وتصدر أبوظبي الأول النشاط بسيولة 41 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بنحو 17 مليون درهم، ثم سهم دانة غاز بسيولة 14 مليون درهم، وكان سهم بلدكو أكبر الرابحين بنسبة 11.63% فيما كان أريد الأكثر تراجعاً بنسبة 9.95%.

الأجانب

اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 17.17 مليون درهم، منها 16.3 مليوناً للأجانب، و874 ألفاً للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 17.17 مليون درهم، منها 15.36 مليوناً للخليجيين، و1.8 مليون للمواطنين. ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 16.7 مليون درهم، منها 12.42 مليون درهم في أبوظبي، و4.3 ملايين درهم في دبي.

Ⅶإفصاحات

نفت شركة الاتحاد العقارية ماتم تداوله ببعض وسائل الإعلام بشأن عملية اندماجها مع إحدى الشركات العقارية الأخرى بإمارة دبي، مؤكدة أنها لا تدرس حالياً أية عمليات اندماج، وفي حالة وجود مثل تلك العمليات، فإن إدارة الشركة ستتبع الإجراءات المقررة بالقوانين والأنظمة ونظام الإفصاح والشفافية.

قررت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة ببورصتي دبي والكويت إقامة دعوى ضد الهيئة العامة للصناعة الكويتية وآخرين، للمطالبة بإثبات تجديد العلاقة التعاقدية فيما بينها وبين الهيئة، واستمرار العقد المؤرخ في عام 1989 للمراحل الأولى والثانية والثالثة «سكراب جنوب أمغرة».

يجتمع مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية غداً الأربعاء لمناقشة مستجدات أداء الشركة وما يستجد من أعمال.

يعقد مجلس إدارة شركة «منازل العقارية» اجتماع مجلس إدارة غداً لمناقشة مواضيع عامة لن تؤثر على سعر السهم في السوق.

أعلنت شركة «إشراق العقارية» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقرراً عقده الأحد الماضي لبحث شراء أسهم الشركة بنسبة لا تزيد عن 10% من الإجمالي، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن يعقد الاجتماع اللاحق في 30 سبتمبر الجاري.