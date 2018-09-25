إدراج «الإمارات ريت» في مؤشر «فوتسي إيبرا- ناريت» العقاري العالمي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت مجموعة «إكويتاتيفا»، أكبر مدير لصناديق «ريت» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومديرة صندوق «الإمارات ريت» (CEIC) المحدود، أمس أن صندوق «الإمارات ريت» المدرج في سوق ناسداك دبي قد تمّ اختياره لينضمّ إلى مؤشّر «فوتسي إيبرا- ناريت» FTSE EPRA-Nareit للأسواق الناشئة، وذلك عقب تسجيله ارتفاعاً قوياً في متوسط أحجام تداوله اليومية خلال العام الماضي. وقد ارتفعت أحجام التداول اليومية لصندوق «الإمارات ريت» بمعدل تجاوز الضعفين في عام 2017، مقارنة بعام 2016. وسيتمّ إدراج «الإمارات ريت» في المؤشر اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر 2018.

يذكر أنه في العام الماضي سجّلت أسهم «الإمارات ريت»، وهو أول وأكبر صندوق «ريت» متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم، ارتفاعًا كبيرًا في متوسط أحجام التداول اليومي بما يوازي 232% ليصل إلى 322793 سهماً، وذلك مقارنة بمتوسط تداول يومي للأسهم بلغ 138787 سهمًا في عام 2016.

يُعَدّ «الإمارات ريت» أول صندوق «ريت» من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم إدراجه في مؤشّر «فوتسي إيبرا- ناريت» FTSE EPRA-Nareit العقاري العالمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا يوم 24 سبتمبر، وهو الشركة المدرجة الوحيدة في دولة الإمارات التي يتمّ إضافتها إلى المؤشر في هذه المراجعة الأخيرة.

وقال سيلفان فيوجو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إكويتاتيفا»: «لقد بدأت صناديق (ريت) تبرز كفئة أصول مستقلّة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لا سيّما وأن المستثمرين الإقليميين والمستثمرين من الشركات والأفراد باتوا يدركون أن هذه المنتجات تتّسم بكونها استثمارات مستقرة وطويلة الأمد ومدرة للدخل إضافة إلى أنها تتيح تنويع المحافظ الاستثمارية وكذلك التنويع في القطاعات».