محادثات مبدئية مع مستثمرين بشأن بيع حصة من «جيمس للتعليم»

المصدر: دبي- رويترز

قالت ثلاثة مصادر إن مجموعة من شركات الاستثمار المباشر تضم فجر كابيتال وبلاكستون وممتلكات البحرين، تدرس بيع حصتها في نشاط الأسواق الناشئة لشركة جيمس للتعليم ومقرها الإمارات.

وأجرى الكونسورتيوم محادثات مبدئية مع مستثمرين بشأن بيع الحصة التي تزيد على 20 % بعد أن أرجأت جيمس خطة للإدراج في لندن مما حرمه من فرصة للتخارج بعد استثمار في الشركة لمدة تجاوزت أربعة أعوام بحسب مصادر مطلعة على المحادثات، وقال مصدران إن الحصة تقدر بنحو مليار دولار.

وطلبت المصادر عدم كشف هويتها لأن محادثات البيع غير علنية.

كانت فجر التي مقرها دبي قادت عرض الكونسورتيوم لشراء حصة أقلية كبيرة في أنشطة جيمس في 2014 بما يغطي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا.

والشريكان الآخران في الكونسورتيوم هما ممتلكات، ذراع الاستثمار لمملكة البحرين، وبلاكستون.

وقال متحدث باسم جيمس في رسالة إلكترونية إن الشركة لا تعقب على الشائعات وامتنعت فجر كابيتال وبلاكستون وممتلكات عن التعليق.

وتوقع المصرفيون أن تبلغ القيمة السوقية لجيمس في حالة الطرح ما بين 4.5 مليارات وخمسة مليارات دولار.