«الإمارات للألمنيوم» جاهزة للطرح العام وتتحيّن تحسّن السوق

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

أكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إفادة خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إتمام جميع الاستعدادات للمضي في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي بسوق الأسهم لكنها أشارت إلى أنها ستتم هذه الخطوة حيث تصبح ظروف السوق مناسبة.

وأضافت الشركة: «ما زلنا نرغب بطرح أسهمنا كما أكدنا سابقاً، لكن سيتم تنفيذ ذلك حين تصبح ظروف السوق مناسبة، حيث إن الظروف السائدة في السوق حالياً غير مناسبة ولا نتوقع أنها ستتحسن قبل عام 2019».

وتابعت: «مع ذلك فإننا أتممنا جميع استعداداتنا وجاهزون للمضي بخطوة الطرح ما أن تصبح الظروف مناسبة في السوق».

نمو

كانت الشركة، التي تستأثر بنحو 4% من الإنتاج العالمي للألمنيوم، توقعت سابقاً إتمام خطوة الاكتتاب العام في النصف الثاني من العام الحالي أو مطلع العام الجاري.

ونمت أرباح «الإمارات العالمية للألمنيوم» المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% إلى 6.7 مليارات درهم في العام الماضي مقارنة بـ 5.1 مليارات درهم في عام 2016، وبلغ هامش الأرباح المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 32% مقارنة بـ 30% في عام 2016.

و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، تشكلت في العام 2014 إثر اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال)، وهي مملوكة حالياً مُناصفة لكل من شركة «مبادلة للاستثمار» في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي أيضاً أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز.

إنتاج

ويعد الألمنيوم الذي تنتجه الشركة ثاني أكبر الصادرات المصنوعة في دولة الإمارات، بعد صادرات النفط والغاز. وفي العام 2017 أنتجت الشركة الإماراتية الوحيدة المتخصصة في إنتاج الألمنيوم، 2.6 مليون طن من الألمنيوم المسبوك، مما يجعل الإمارات خامس أكبر البلدان المنتجة للألمنيوم في العالم.

قيمة

ويلبي إنتاج «الإمارات العالمية للألمنيوم» احتياجات ما يزيد على 350 عميلاً في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتمثل المنتجات ذات القيمة المضافة من إجمالي إنتاج الشركة نحو 80%، ما يجعلها واحدة من أعلى النسب في قطاع إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم.