الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال مصرف أبوظبي الإسلامي ينطلق اليوم

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن أن فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال مصرف أبوظبي الإسلامي للمساهمين وحاملي حقوق الأولوية تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر 2018. ويأتي ذلك بعدما حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على موافقة المساهمين يوم 19 أغسطس على خطته لزيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 1 مليار درهم بهدف دعم مسيرّة نموّه المتواصلة وترجمة أهداف رؤيته لعام 2020 مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وبموجب برنامج زيادة رأس المال، سيحصل كل مساهم على 29 حق الاكتتاب في أسهم جديدة مقابل كل 198 سهماً يملكه في تمام الساعة 2 بعد ظهر يوم 12 سبتمبر 2018. ويمنح حق الأولوية لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد بسعر إصدار يبلغ 2.16 درهم للسهم الواحد، وهي عبارة عن القيمة الاسمية للسهم والبالغة درهما واحدا، بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 1.16 درهم للسهم الواحد، ما يمثل خصماً بنسبة 45٪ على سعر تداول سهم المصرف في السوق؛ بحسب سعر الإغلاق بنهاية يوم التداول الموافق 25 يوليو 2018.

ويمكن للمساهمين من عملاء المصرف الاستفادة من خيار الاكتتاب عن طريق التطبيق الخاص للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، أو عبر منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو من خلال أحد الفروع المُشارِكة والمعلن عنها لاستلام طلبات الاكتتاب في جميع أنحاء الدولة.

ويتم تداول حقوق الأولوية الخاصة بمصرف أبوظبي الإسلامي في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى 2 أكتوبر، بما يتيح الفرصة للمساهمين غير الراغبين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بيع جميع حقوقهم أو جزء منها، بما يمكن المساهمين والمستثمرين المحتملين من شراء حقوق الأولوية، وبالتالي الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

ويهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال هذا الاكتتاب إلى زيادة رأس المال المُصدَّر والمدفوع من 3.168 مليار درهم إلى 3.632 مليار درهم. ويعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي المصرف المتلقي لطلبات الاكتتاب.