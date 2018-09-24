تحديد معايير استرداد ضريبة الخدمات الترفيهية للموظفين

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب الخدمات الترفيهية المقدمة للموظفين، التي لا يجوز للمسجلين لدى الهيئة استرداد ضريبة مدخلات القيمة المضافة المرتبطة بها، مشيرة إلى أنها تتركز بشكل أساسي في التكاليف التي تنفق على الفعاليات المنعقدة بشكل أساسي لترفيه الموظفين ومنها على سبيل المثال حفلات الموظفين، التي لا يتم فرض رسم على الموظف مقابل حضورها.

وأوضحت الهيئة أنه استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإنه لا يجوز كذلك استرداد الضريبة المتكبدة عن تكاليف قيام الخاضع للضريبة بشراء سلع أو خدمات بقصد منحها للموظفين دون مقابل، مشيرة إلى أنه من أمثلة هذه السلع أو الخدمات التي لا يتم استرداد الضريبة المدفوعة عنها هدايا نهاية الخدمة لفترة طويلة، وهدايا التقاعد، والهدايا المقدمة للموظفين في الأعياد والاحتفالات الأخرى أو المناسبات الخاصة، وهدايا موظف الشهر، أو العشاء مكافأة على تقديم خدمة.

توضيح

جاء ذلك في توضيح للهيئة حول «ضريبة المدخلات على الخدمات الترفيهية غير القابلة للاسترداد» في إطار خدمة «التوضيحات العامة» التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال للوصول إلى أفضل معدلات الامتثال الضريبي الذاتي في الإمارات، ويمكن الاطلاع على هذه الخدمة من خلال الرابط: https://www.tax.gov.ae/ar/public-clarification.aspx.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن الخدمات الترفيهية تشمل «خدمات الضيافة» بأنواعها المتمثلة في توفير الإقامة والطعام والشراب الذي لا يقدم في السياق المعتاد لاجتماع والدخول إلى فعاليات أو أحداث أو رحلات مقدمة بغرض الترفيه والاستمتاع، موضحة أنه بالنسبة للمسجلين لضريبة القيمة المضافة، الذين ليسوا من الجهات الحكومية المحددة بقرار من مجلس الوزراء الموقر يحظر عليهم استرداد أي ضريبة مدخلات تم إنفاقها لتقديم خدمات ترفيهية لأفراد غير موظفين لدى المسجل حيث يشمل هذا الحظر العملاء، والعملاء المحتملين، والمسؤولين، والمساهمين أو غيرهم من المالكين أو المستثمرين.

أنظمة

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن إطلاق خدمة «التوضيحات العامة» جاء في إطار استراتيجية الهيئة لتقديم خدمات متنوعة باستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية اعتماداً على أساليب تتميز بالإبداع والابتكار لتلبية احتياجات كل المتعاملين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في النظام الضريبي الإماراتي.

وأوضح البستاني أن الخدمة متاحة لجميع الأشخاص للاطلاع على التوضيحات الفنية، التي تتعلق بالأمور والمفاهيم غير واضحة لدى بعض الخاضعين للضريبة، مشيراً إلى أن هذه التوضيحات يتم إعدادها بعد دراسة القوانين واللوائح التنفيذية المطبقة والأدلة الإرشادية على موقع الهيئة.

خدمات

أشارت الهيئة إلى أنه يجوز للجهات الحكومية المحددة استرداد ضريبة المدخلات عن نفقات تقديم خدمات ترفيهية لغير موظفيها في سياق أنشطة هذه الجهات الحكومية في عدد من الحالات منها الاجتماعات مع وفود دول أخرى، والتي يتم خلالها تقديم المرطبات أو خلال مراسم الاحتفال بأحداث سياسية هامة مثل توقيع اتفاقية دولية.