بدر سعيد حارب رئيساً تنفيذياً لـ «إعمار للتطوير»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إعمار للتطوير، عن تعيين بدر سعيد حارب رئيساً تنفيذياً للشركة، ليحل محل كريس أودونيل، وذلك بأثر فوري.

وكان بدر سعيد حارب، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في مدينة دبي الطبية قبل ذلك، وشركة «إعمار للتطوير»، هي شركة التطوير العقاري التابعة لشركة «إعمار العقارية» في دولة الإمارات، وهي المسؤولة عن مجمّعات التملّك الحر الشهيرة في دبي، بما فيها «روعة الإمارات»، و«وسط مدينة دبي»، و«مرسى دبي»، و«المرابع العربية».

وتمتلك «إعمار للتطوير»، رصيداً كبيراً من الأراضي، يصل إلى 170 مليون قدم مربّعة، من إجمالي المساحة الطابقية لبناء عقارات مخصّصة للبيع في الإمارات العربية المتحدة، والتي من المتوقع أن تغطي بمعدل تطوير متوسط، ما لا يقل عن 12 سنة من المبيعات.