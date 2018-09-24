اتفاقية بين «دبي التجاري» و«بي دبليو سي» للابتكار الرقمي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقّع بنك دبي التجاري أخيراً اتفاقية مع بي دبليو سي الشرق الأوسط بهدف تعزيز الابتكار وتوفير تجربة استثنائية للعملاء من خلال التعاون مع الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، والاستفادة الفعّالة من التقنية الناشئة كوسيلة لتعزيز الابتكار الرقمي.

ومن خلال المبادرة التي ستستمر لمدة عام، يتطلع بنك دبي التجاري إلى تحسين كفاءة العمل، وإيجاد طرق مبتكرة لمهام العمل الرئيسية، وتحديد مجالات النمو الجديدة في جميع القطاعات. ومن خلال خبرة بي دبليو سي، سيضمن بنك دبي التجاري ترسيخ ثقافة الابتكار على كل مستويات البنك.

وقد وقع الاتفاقية الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، ومهريار غزالي، الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل أقيم أخيراً في دبي حضره كبار المسؤولين الإداريين من الجانبين.

وقال مهريار غزالي، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، في تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية: «لقد أصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية وتأتي اتفاقيتنا مع بنك دبي التجاري في الوقت المناسب الذي نتطلع فيه إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتطبيق التكنولوجيا بأفضل الطرق. وتهدف هذه المبادرة في المقام الأول إلى توفير تجربة مصرفية فريدة من نوعها. ونحن في بي دبليو سي نفتخر بأن نكون جزءاً من هذه التجربة وأن نسهم في تحويل طريقة استخدام موظفي بنك دبي التجاري وعملائه لاحتضان التكنولوجيا».

ومن جانبه ركز الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، على أهمية هذه الاتفاقية حيث قال: «يسعدنا التعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط كمستشارين بهدف تحسين عملياتنا المصرفية وتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا، إذ يتصدر التحول الرقمي قائمة استراتيجيات بنك دبي التجاري وذلك في إطار رؤيته للتحول الرقمي. وستمكّننا هذه الاتفاقية من تعزيز ثقافة الابتكار والاستفادة من التقنيات المتطورة لتقديم تجربة عملاء رفيعة المستوى عبر كل القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال التجارية».

وفي إطار هذا المشروع، ستدعم بي دبليو سي بنك دبي التجاري في تأسيس وتصميم وإدارة معامل الابتكار في بنك دبي التجاري، وهي منصة عمل مؤسسية تركز على بناء ثقافة الابتكار والتعاون والتحول ومن المنتظر تدشينها في أواخر شهر أكتوبر المقبل.