اتفاقية إدارة أصول بين «الخليج للاستثمار الإسلامي» و«ستونواتر إف دي» الأميركية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII) - التي تدير أصولا تتجاوز 1.5 مليار دولار في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة - عن إطلاق مشروع مشترك مع «ستونواتر FD Stone Water» وهي شركة أميركية متخصصة في إدارة الأصول، ولديها سجل حافل في إدارة الاستثمارات والأصول العقارية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال محمد الحسن - الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في GII: «إن هذا المشروع المشترك يتفق مع أهدافنا الاستراتيجية، والتي ضمنها تكوين تحالفات قوية في الأسواق المستهدفة، لتحديد وتنفيذ فرص استثمارية فريدة لصالح مستثمرينا».

وقال بانكاج جوبتا - الرئيس التنفيذي لأسواق الإمارات في GII: «لقد شارك فريق FDS في إدارة استثمارات تفوق قيمتها العشرة مليارات دولار أميركي، ونأمل من خلال هذه الخطوة المهمة في زيادة العوائد المتوقعة لكل استثمار عقاري، فالولايات المتحدة تعتبر سوقًا رئيسيًا مستهدفًا.