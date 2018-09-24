مليار درهم مكاسب الأسهم مع ترقب محفزات جديدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على مليار درهم في ختام تعاملات أمس وسط عمليات شرائية استهدفت أسهم البنوك القيادية وسط عمليات شرائية متواضعة للأجانب والمؤسسات، فيما انخفضت السيولة مجدداً دون 200 مليون درهم مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة.

وارتفع سوق أبوظبي للأوراق بنسبة 0.18% إلى 4892.15 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة، فيما انخفض سوق دبي هامشياً بنحو 0.09% ليغلق عند 2461.94 نقطة وسط تباين في أداء المؤشرات، حيث ارتفعت البنوك والسلع والاتصالات، في مقابل انخفاض العقار والتأمين والنقل والاستثمار.

وهبطت السيولة الإجمالية في السوقين إلى ما دون 195.8 مليون درهم، موزعة بواقع 133.7 مليون درهم في دبي، و62.12 مليون درهم في أبوظبي، من خلال تداول 161.4 مليون سهم، منها 135.7 مليون سهم في دبي، و25.7 مليون سهم في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 2334 صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصل رأس المال السوقي للأسهم إلى نحو 849.2 مليار درهم، بعدما ربحت أسهم أبوظبي أمس نحو 1.43 مليار درهم، فيما خسرت أسهم دبي نحو 405.7 ملايين درهم، لتكون المحصلة الإجمالية صافي مكاسب بنحو 1.03 مليار درهم.

محفزات

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الأسواق حققت أداءً مستقراً أمس مع استمرار حالة الترقب المسيطرة على المعنويات انتظاراً لمحفزات جديدة خصوصاً مع قرب موسم نتائج الربع الثالث. وأضاف رشاد لـ «البيان الاقتصادي»، أن انخفاض مستويات السيولة يعد العائق الوحيد أمام الأسواق في الفترة الراهنة لكنه توقع تعافيها في الأسابيع المقبلة خصوصاً بعد حزم المحفزات الأخيرة التي أقرتها الحكومة والتي من المتوقع أن تحفز الأسواق على المدى المتوسط.

العقار

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.13% بعد هبوط إعمار العقارية 0.21% ودريك آند سكل 1.27% وإعمار مولز 1.09% واربتك 2.63%، فيما ارتفعت أسهم «داماك» و«ديار» و«الاتحاد العقارية» بنحو 1% و0.89% و0.59% على التوالي.

كما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.3% مع تراجع سوق دبي المالي 0.5% وشعاع 3.81%، واستقرار دبي للاستثمار، كما انخفض قطاع النقل بنسبة 0.76% بعد هبوط سهم أرامكس 1.46% والخليج للملاحة 2.56%، مقابل ارتفاع العربية للطيران 0.52%، بينما قلص من هبوط السوق ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.09% بعد صعود سهم دبي الإسلامي 0.19% واستقرار الإمارات دبي الوطني.

البنوك

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.13% مع ارتفاع أبوظبي التجاري 0.91% و«الاتحاد الوطني» 0.61% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.28%، واستقرار أبوظبي الأول، إلى جانب ارتفاع قطاع الاتصالات بنسبة 0.5% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة نفسها.

في المقابل، هبط قطاع العقار بنسبة 0.03% مع هبوط سهم رأس الخيمة العقارية 1.64%، فيما ارتفع إشراق 1.25% واستقر الدار من دون تغيير يذكر، وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.87% مع هبوط دانة غاز 1.74% وطاقة 0.8%، فيما ارتفع أدنوك للتوزيع بنسبة 1.26%.

وهيمن سهم اتصالات على النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بقيمة 14.5 مليون درهم، ثم سهم الدار العقارية بسيولة 10 ملايين درهم، تلاه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بتداولات 6 ملايين درهم، وكان سهم سوداتيل صاحب أكبر نسبة صعود بنحو 4.35% ليصل إلى 0.48 درهم، في المقابل، سجل سهم رأس الخيمة للإسمنت الأبيض أكبر نسبة هبوط بنحو 10% إلى 0.86 درهم.

الأجانب

اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار بلغ 38 مليون درهم، منها 10.7 ملايين درهم للخليجيين، و27.3 مليون درهم للأجانب، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 38 مليون درهم محصلة بيع، موزعة بواقع 3.4 ملايين درهم للعرب، و34.6 مليون درهم للمواطنين.

ناسداك دبي

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.15% إلى 3201.76 نقطة بعد تداول 385.3 ألف سهم بقيمة 903.8 آلاف دولار من خلال 39 عملية، بينما في سوق العقود المستقبلية جرى التداول على 600 عقد لشركة «داماك العقارية» بقيمة 131.7 ألف درهم من خلال عمليتين لترتفع بنسبة 0.94%.

إدارة الاستثمار

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في أسواق الأسهم بضرورة تجنب الشركات والمحافظ والأفراد الذين لم ترخصهم هيئة الأوراق المالية لإدارة الاستثمار، كما نوهت بضرورة الحذر من التقييمات التي تصدر من قبل شركات أو أفراد غير مرخصين من الهيئة لتقديم خدمة استشارات مالية أو تحليل مالي.

Ⅶإفصاحات

Ⅶتعقد شركة الصقر الوطنية للتأمين الأربعاء المقبل اجتماعاً لمجلس الإدارة لبحث مناقشة سير عمل ونشاط الشركة علاوة على ما يستجد من أعمال.

Ⅶناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي الأمور الاعتيادية للشركة.

Ⅶقرر المصرف الخليجي التجاري المدرج ببورصتي دبي والبحرين، عقد اجتماع مجلس الإدارة الأربعاء المقبل لمناقشة الأمور الداخلية والتقارير الدورية للمصرف.

Ⅶيعقد مجلس إدارة شركة «دانة غاز» اجتماعاً في 26 سبتمبر الجاري لمناقشة سير عمليات الشركة ومشروعات تطوير الأعمال في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق، فضلا عن النظر في تقرير عن اكتمال إعادة هيكلة الصكوك، وتقرير عن تشكيل لجان مجلس الإدارة.

Ⅶناقش مجلس إدارة شركة «المستثمر الوطني» تعيين عضو مجلس إدارة جديد كبديل للمرحوم أحمد محمد رحمه الشامسي بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع على هذا التعيين.

Ⅶيجتمع مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» في 26 سبتمبر الجاري لاستلام الحسابات الإدارية حتى نهاية الشهر الماضي، واستعراض الواقع والموافقة على مصفوفة تفويض الصلاحيات المعدلة ومناقشة بعض الأعمال الأخرى.

Ⅶاجتمع مجلس إدارة بنك «أبوظبي التجاري» أمس لمناقشة بعض الأمور العامة والموافقة حيثما كان مناسباً.