بنك القاهرة يسعى لاقتراض 100 مليون دولار وفتح مكتب تمثيل في الإمارات

المصدر: القاهرة ـ رويترز

قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، أمس: إن مصرفه يسعى لاقتراض ما بين 50 مليوناً و100 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية بحلول نهاية هذا العام.

ولم يخض فايد في تفاصيل بشأن المؤسسات والبنوك الدولية التي يتفاوض معها البنك للاقتراض.

وذكر فايد في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن مصرفه حصل على رخصة من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري لافتتاح مكتب تمثيل له في دولة الإمارات خلال الشهرين المقبلين لجذب تحويلات المصريين بالخارج وخلق فرص للتصدير.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن تحويلات المصريين في الخارج زادت 21.1 % إلى 26.5 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018.

وقال فايد: إن أرباح مصرفه زادت 48% في النصف الأول من هذا العام لتبلغ 1.2 مليار جنيه (67 مليون دولار).

وأشار إلى أن بنك القاهرة سيزيد عدد فروعه بنحو 80 فرعاً خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويبلغ عدد فروع بنك القاهرة 220 فرعاً حالياً، ولديه نحو مليوني عميل. وقال فايد إن مصرفه «يستهدف زيادة حصته السوقية إلى ستة في المئة خلال خمس سنوات من أربعة في المئة حالياً».