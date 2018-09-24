أرباح مرحلية لمساهمي «أدنوك للتوزيع»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يعقد مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» اجتماعاً في 25 سبتمبر الجاري لمناقشة مقترح توزيع أرباح مرحلية على المساهمين، ومقترح عقد اجتماع الجمعية في شهر أكتوبر القادم. وفق ما جاء في إفصاح للشركة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت «أدنوك للتوزيع» وزعت أرباحاً على مستثمريها بواقع 735 مليون درهم أو ما يعادل 5.88 فلوس للسهم الواحد بما يعادل 73.5% من رأس المال، عن العام الماضي.

وأغلق سهم «أدنوك» في سوق أبوظبي أمس مرتفعاً بنسبة 1.26% عند مستوى 2.41 درهم بعد تداول 198.47 ألف سهم بقيمة 476.75 ألف درهم من خلال 12 عملية.