أسعار الذهب تتراجع

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار الذهب أمس في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بفعل استمرار المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1204.31 دولارات للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعدما لامس أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1211.02 دولاراً. لكن المعدن ما زال يتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في 4 أسابيع. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 % مسجلةً 1209.20 دولارات.

وارتفعت الفضة 0.6 % في التعاملات الفورية إلى 14.35 دولاراً بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 14.41 دولاراً. ولامس البلاديوم أعلى مستوى منذ 19 أبريل عند 1056.72 دولاراً للأوقية وارتفع 0.5 % إلى 1055.22 دولاراً للأوقية. وبلغ البلاتين أعلى مستوى منذ 9 أغسطس عند 838.40 دولاراً.