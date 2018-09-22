الدولار يرتفع وسط الإقبال على المخاطرة

المصدر: لندن ـ رويترز

ارتفع الدولار من مستويات منخفضة بلغها في التعاملات المبكرة وصعد مقابل عملات منافسة خلال التعاملات أمس لكنه يظل متجهاً صوب أكبر انخفاض أسبوعي في 7 أشهر في الوقت الذي تعزز فيه زيادة قوة سوق الأسهم وارتفاع العائد على السندات الإقبال على شراء الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.

ومع انحسار مخاوف الحرب التجارية واتخاذ البنوك المركزية في السوق الناشئة بقيادة تركيا إجراءات لتحقيق استقرار عملاتها، دفع المستثمرون اليورو إلى مستوى 1.18 دولار للمرة الأولى في أكثر من 3 أشهر وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 94.02. ودفع صعود الدولار العملة الأوروبية الموحدة مجدداً للانخفاض إلى 1.1768 دولار لتبلغ مكاسبها في الأسبوع ما يقرب من 1.5%. وصعد الدولار الأسترالي، لأعلى مستوى في 3 أسابيع عند 0.7297 دولار.