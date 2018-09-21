تصريحات ترامب تشعل الحرب التجارية مع الصين

المصدر: د ب ا

استمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في توجيه الانتقادات إلى الصين، بعدما فرضت بكين سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، في إشارة إلى أن الحرب التجارية المستعرة بين البلدين لن تنتهي في القريب العاجل.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس" الإخبارية مساء أمس الخميس (بتوقيت الولايات المتحدة) إنه "حان الوقت لاتخاذ وقفة مع الصين"، مضيفا "ليس لدينا خيار.. لقد انقضى وقت طويل.. إنهم يلحقون بنا الأذى".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الضربة القادمة التي سوف يوجهها ترامب في إطار الحرب التجارية بين البلدين تتمثل في فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، ومن الممكن رفع النسبة إلى 25 بالمئة العام المقبل.

كما هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات مصنوعة في الصين بقيمة 267 مليار دولار، وهو الإجراء الذي يمكن أن يؤثر على كافة المنتجات الاستهلاكية بما في ذلك الهواتف المحمولة والأحذية والملابس.

وتأتي هذه السلسلة الجديدة من الرسوم الجمركية، بعد فرض رسوم أميركية بالفعل بنسبة 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، وهو ما دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم انتقامية من جانبها على السلع الأميركية.

وتعتزم بكين الرد على الرسوم الأميركية الجديدة بفرض رسوم صينية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

ويشعر المسؤولون في الصين بالقلق من أن تكون الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة مؤشرا على استمرار الحرب التجارية بين البلدين على المدى الطويل، على نحو يؤثر على النمو الاقتصادي الصيني. وسوف تتزايد هذه المخاوف في ظل تصريحات ترامب الأخيرة، وتصاعد دور مسؤولي الإدارة الأميركية الذين يتخذون نهجا متشددا حيال الصين.