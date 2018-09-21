10.9 مليارات درهم أرباح «مبادلة للاستثمار» النصفية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة) التابعة لحكومة أبوظبي أمس عن نتائجها المالية غير المدققة وإنجازاتها التشغيلية للنصف الأول من 2018 حيث حققت الشركة 10.9 مليارات أرباحاً صافية فيما وصل إجمالي الدخل الشامل إلى 10.6 مليارات والأصول 832 مليار درهم.

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: «كان أداء «مبادلة» قوياً خلال النصف الأول حيث حققت المجموعة إنجازات تشغيلية بارزة على امتداد قطاعات أعمالها العالمية الأربعة، واستثمرت في قطاعات ومناطق جغرافية جديدة تتماشى مع استراتيجيتها، كما باعت بعض الأصول الناضجة بأسعار حققت عوائد مالية مجزية، كما ازداد حجم ونطاق محفظة استثمارات المجموعة».

وأضاف المبارك: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس إدارة «مبادلة»، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونائب رئيس مجلس إدارة «مبادلة» عملنا خلال النصف الأول من هذا العام على ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى المجموعة».

نتائج مالية

وبلغت أرباح الشركة 10.9 مليارات درهم، في حين وصل إجمالي الدخل الشامل إلى 10.6 مليارات درهم وقد ساهمت في ذلك عدة عوامل، من أهمها الأداء القوي لاستثمارات الشركة في الأسهم العامة، وأداء شركاتها العاملة في قطاع البترول والبتروكيماويات، ومن بينها شركة «سيبسا»، التي أعلنت هذا الأسبوع عن نيتها طرح أسهم للاكتتاب الأولي العام في أسواق المال في إسبانيا.

وبلغ إجمالي الأصول، بما في ذلك الأصول العائدة لمجلس أبوظبي للاستثمار 832 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2018 وبلغ إجمالي حقوق الملكية 583 مليار درهم.

تدفقات نقدية

من جهته، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي في «مبادلة»: «تؤكد النتائج المالية، التي أعلنتها «مبادلة»، الأداء القوي للمجموعة، حيث حققت تدفقات نقدية قوية، ويتضح الأداء القوي للمجموعة من خلال مؤشرات أساسية مثل الأرباح، وإجمالي الدخل الشامل، وإجمالي الأصول، وحقوق الملكية».

وكانت «مبادلة» قد حققت عدداً من الإنجازات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري، 2018 بفضل نهجها القائم على الشراكة المسؤولة طويلة الأمد.

ففي قطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح «الياه 3»، القمر الصناعي الثالث لشركة «الياه للاتصالات الفضائية»، في أتم الجاهزية لإطلاق الخدمات التجارية. ومن شأن هذا القمر الصناعي الجديد، الذي تم إطلاقه في يناير الماضي، توسيع نطاق تغطية خدمات «انترنت النطاق العريض» «Ka-band» من «الياه سات»، لتغطي 19 دولة إضافية في القارة الإفريقية، وتلبي احتياجات 60% من سكان القارة كما سُيمكِّن الشركة من دخول سوق البرازيل لأول مرة، حيث سيستطيع 95% من سكانها الحصول على خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض من خلال الأقمار الصناعية التي توفرها الشركة.

وافتتحت أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، المرحلة الثالثة من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي (ديوا3)، الذي تبلغ طاقته 800 ميغاواط، لصالح هيئة كهرباء ومياه دبي، وهو مشروع يكتسب أهمية كبيرة لكل من «مصدر» والهيئة.

وأعلنت منشأة «ستراتا للتصنيع» (ستراتا)، فوزها بعقد جديد من شركة «بوينغ» لتصنيع مكونات مجموعة أضلاع المثبت الأفقي والعمودي لذيل طائرة «بوينغ X777» الجديدة.

صندوق استثمارات

وفي قطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية أعلنت «مبادلة» عن نيتها إطلاق صندوق استثمارات بقيمة 400 مليون دولار للاستثمار في شركات التكنولوجيا الأوروبية الواعدة. وستتولى إدارة الصندوق الجديد «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة»، وهي ذراع الاستثمار في الشركات والمشاريع الناشئة التابعة لـ «مبادلة»، بينما ستشارك مجموعة «سوفت بنك» كمستثمر استراتيجي في هذا الصندوق. وسيستهدف الصندوق شركات التكنولوجيا الناشئة التي يقودها مؤسسوها وتتمتع بإمكانات نمو عالية مع تأثير متنامٍ ونطاق أعمال عالمي المستوى.

كما أعلنت «مبادلة» بيع حصة الأغلبية التي تملكها ضمن ائتلاف الشركات المالكة لشركة «إي إم آي للنشر الموسيقي» إلى شركة «سوني كوربوريشن»، بقيمة 4.75 مليارات دولار أميركي. ويخضع إتمام هذه الصفقة إلى شروط محددة بما فيها موافقة الجهات التنظيمية المعنية.

وحقق أطباء مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» إنجازاً طبياً تاريخياً في دولة الإمارات في إطار برنامج زراعة ونقل الأعضاء البشرية في المستشفى، حيث أجرَوا في فبراير الماضي، ولأول مرة في دولة الإمارات، ثلاث عمليات لنقل أعضاء من مريض متوفى، تضمنت أول زراعة مزدوجة للرئتين.

وفي قطاع البترول والبتروكيماويات أبرمت شركة «سيبسا»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار (مبادلة) عدة اتفاقيات هامة لتعزيز نشاطها في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، فأبرمت في أبوظبي اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حصلت بموجبها على حصة 20 % في امتياز حقل (صرب/‏‏‏‏أم اللولو) البحري مقابل 1.5 مليار دولار. وفي الجزائر، وقعت «سيبسا» اتفاقية امتياز جديدة لتشغيل وتطوير حقل «رود الخروف» النفطي، وزيادة حصتها في حقل «بير المسانا» النفطي. وبالإضافة إلى ذلك، دخل حقل الغاز «تيميمون» الذي تشغله «سيبسا» بالشراكة مع كلٍ من شركة النفط الجزائرية «سوناطراك»، وشركة «توتال»، مرحلة الإنتاج.

وأعلنت الشركات «توتال بتروكيميكالز آند ريفايننغ يو إس إيه إنك»، و«بورياليس»، و«نوفا كاميكالز»، عن بدء العمليات التشغيلية في مشروع مشترك يستهدف تحقيق توسعة كبيرة في إنتاج البتروكيماويات في الولايات المتحدة بعد الحصول على كل الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية.

وأكملت شركة «مبادلة للبترول» صفقة الاستحواذ على حصة 10% في امتياز حقل «شروق» البحري للغاز في مصر الذي يضم حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، وذلك من شركة «إيني».

وفي قطاع التكنولوجيا والصناعة والتعدين أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» أن إنتاجها تخطى 30 مليون طن منذ بدء أعمالها عام 1979. ووزعت الشركة في أبريل الماضي، أرباحاً على المساهمين بلغت 2 مليار درهم وهي أكبر أرباح يتم توزيعها في تاريخ الشركة.

مشروع استثماري

وأعلنت «مبادلة» عن إطلاق مشروع استثماري جديد رائد عالمياً في مجال قطاع الأحياء المائية من خلال الشراكة مع «أميرة كابيتال مانجمنت» المتخصصة في تربية الأحياء المائية والزراعة السمكية. واستحوذت «مبادلة» بالشراكة معها على حصة الأغلبية في شركتين أوروبيتين متخصصتين بالزراعة السمكية، تعتبران من أكبر شركات إنتاج الأسماك، وذلك من خلال مجموعة «أندروميدا».

وأطلقت شركة (إيه إم دي) منتجات جديدة متقدمة مثل «رايزن» و«إيبك» و«راديون» التي تتميز بالعديد من التحسينات المهمة مقارنة بالمنتجات التي سبقتها. ويذكر أن أسهم «إيه إم دي»، كانت من الأكثر ارتفاعاً في بورصة «ناسداك» خلال النصف الأول 2018.