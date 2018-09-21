«قياديات» البنوك والعقار تدعم أسواق الأسهم في نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

دعّمت الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار من أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس ليصعد سوق دبي بعد تراجع 6 جلسات متتالية فيما أغلق سوق أبوظبي على شبه استقرار بعد تراجعه هامشياً، فيما تحسنت السيولة نسبياً مع اقترابها من 600 مليون درهم.

وزاد سوق دبي 0.86% تعادل 23.7 نقطة ليستقر بالغاً مستوى 2764.38 نقطة مع ارتفاع «إعمار» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«أرابتك»، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.01% أو ما يعادل 0.64 نقطة ليغلق عند 4883.42 نقطة مع تراجع سهم «اتصالات» و«أبوظبي التجاري» بينما حد صعود «أبوظبي الأول» من وتيرة الهبوط.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 588.12 مليون درهم موزعة بواقع 280.16 مليوناً في دبي و307.96 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 339.8 مليون سهم منها 236.7 مليوناً في دبي و103.05 ملايين في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4496 صفقة.

دعم العقار

وجاء صعود سوق دبي مع ارتفاع قطاع العقارات بنسبة 1.04% مع ارتفاع سهم «أرابتك» 7.96% و«إعمار العقارية» 1.06% و«داماك» 1.52% و«دريك آند سكل» 0.77% و«إعمار مولز» 0.55% و«ديار للتطوير» 0.22% و«إعمار للتطوير» 0.19%، بينما انخفض سهم «الاتحاد العقارية» وحيداً بنحو 0.15%.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.23%، مع صعود سهم «دبي الإسلامي» 1.54% و«الإمارات دبي الوطني» 1.14%، وزاد قطاع النقل بنسبة 0.56% مع ارتفاع «أرامكس» 0.74% و«الخليج للملاحة» 2.27% واستقرار «العربية للطيران».

بينما تراجع قطاع الاستثمار بنحو 1.08% مع نزول سهم «دبي للاستثمار» 1.58% و«سوق دبي المالي» 0.33%، فيما حد صعود «شعاع كابيتال» بنسبة 2.94% من وتيرة هبوط القطاع.

وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 57.9 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 53.4 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة قيمتها 51.03 مليون درهم. وكان سهم «أرابتك» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.96%، فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر هبوطاً بنحو 9.5%.

ضغط الاتصالات

وجاء تراجع سوق العاصمة الهامشي بضغط انخفاض قطاع الاتصالات بنسبة 0.5% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما ارتفع قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.09% مع صعود «إشراق» 0.18% و«رأس الخيمة العقارية» 0.83% واستقرار «الدار» و«منازل».

كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.09% بدعم صعود «أبوظبي الأول» 0.56% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.28%، في مقابل هبوط «أبوظبي التجاري» 2.92% و«الشارقة الإسلامي» 1.67% و«الاتحاد الوطني» 0.41%، فيما زاد قطاع الطاقة بنسبة 1.19% نتيجة صعود «دانة غاز» و«طاقة» بنحو 1.77% و0.88% على التوالي.

وانتزع «أبوظبي الأول» الصدارة في سوق أبوظبي بسيولة 100.3 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بنحو 39.9 مليون درهم، تلاه «اتصالات» مستقطباً سيولة بنحو 26 مليون درهم. وكان سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر ارتفاعاً بنحو 5.56% إلى 2.85 درهم، فيما كان «سيراميك رأس الخيمة» الأكثر تراجعاً بنحو 5.86% إلى 2.25 درهم.

ناسداك دبي

هبط مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنحو 7.23 نقاط أو ما نسبته 0.23% ليغلق عند 3197.1 نقطة بعد تداول 474.17 ألف سهم بقيمة 1.58 مليون دولار من خلال 53 عملية. وفى سوق العقود المستقبلية جرى التداول على 825 عقداً بقيمة 299.07 ألف درهم من خلال 4 عمليات، وارتفعت عقود «إعمار» 1.12%، فيما هبطت عقود «أبوظبي التجاري» 2.93%، بينما استقرت عقود «الدار» دون تغيير.

حق الأولوية

نوهت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن ملكية المستثمرين لأسهم في شركة مدرجة تمنحهم حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة حال قررت الجمعية العمومية زيادة رأس المال، وذلك وفقاً لنسبة الأسهم المملوكة لهم، وكذلك الحق في الاستفادة المالية من حق الأولوية عن طريق بيعه في السوق خلال الفترة المحددة لذلك.





إفصاحات

ـــ دعت إعمار للتطوير المساهمين لحضور الجمعية العمومية 17 أكتوبر لمناقشة توزيع أرباح نقدية استثنائية بقيمة 1.04 مليار درهم ما يعادل 26% من رأس المال أي 26 فلساً للسهم الواحد.

ـــ وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري والمقدمة من شعاع كابيتال على أسهم شركة أموال الدولية للاستثمار، حيث يصل إجمالي عدد الأسهم المملوكة نحو 157.472 مليون سهم تمثل 87.22% من رأس المال.

ـــ نفت «ديار» ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور حكم قضائي لصالحها، مؤكدةً أنه لا توجد حالياً أي قضية مع أو ضد نخيل وبيّنت أن القضايا المقامة لدى المحاكم بينها وبين ليمتليس لا تزال قيد النظر في المحاكم المختصة، ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخه.

ـــ أعلنت «جلفار» عن قيام هيئة الغذاء والدواء السعودية بالتعليق المؤقت لرخصة تصدير الشركة لمنتجاتها إلى المملكة، مشيرة إلى أنها تعمل مع كافة الجهات المعنية لتدارك الأمر مع التأكيد على التزامنا بالجودة والأمان والفعالية لمنتجاتنا.