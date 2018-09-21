المصدر: دبي ــ البيان

كشفت مجموعة UBS لإدارة الثروات عن نتائج دراسة إطلاعات المستثمر الجديدة التي حملت عنوان «العائد على القيم» التي تعد أكبر دراسة دورية في العالم للأفراد ذوي الدخل المرتفع عن شهية كبيرة نحو الاستثمار المستدام بين أصحاب الثروات في الإمارات.

وكشفت الدراسة عن وجود اختلافات حادة في المشهد الاستثماري المستدام حيث سجلت الاقتصادات الناشئة، مثل الصين والبرازيل ودولة الإمارات معدلات أعلى في الاعتماد على الاستثمار المستدام (60% و53% و53% على التوالي)، بينما سجلت دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معدلات أدنى في اعتماد مستثمريها على هذا النوع من الاستثمارات (12% و20% على التوالي). وكان متوسط النسبة المسجلة حول العالم هو 39%.

ويعتبر المستثمرون في دولة الإمارات أكثر المستثمرين حماسة عندما يتعلق الأمر بالعمل الخيري حيث يعتقد أكثر من 9 من أصل 10 أشخاص (92%) بأن رد الجميل للمجتمعات التي يعيشون فيها يعد من مسؤولياتهم وأن العمل الجيد أكثر أهمية من زيادة أرباحهم وثرواتهم.

وتتحول هذه العقلية إلى نهج استثماري، حيث تعتقد أغلبية كبيرة (80%) من المستثمرين الأثرياء في الدولة أنه من المهم استخدام وقتهم ومواردهم للمساهمة في بناء كوكب أفضل (بالمقارنة مع المعدل العالمي الذي يبلغ 65%).

وذكر 83% من المستثمرين في الإمارات أنهم يعملون على مواءمة قرارات الإنفاق الخاصة بهم مع قيمهم الشخصية (بالمقارنة مع النسبة العالمية: 81%) كما أكدوا أنهم مستعدون لدفع أموالٍ إضافية لشراء المنتجات من الشركات التي تتبنى ممارسات مستدامة (76% في الإمارات و69% عالمياً).