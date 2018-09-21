المصدر: جنيف - د ب أ

قطع «مارك شنايدر» الرئيس التنفيذي لمجموعة «نستلة» السويسرية العملاقة للصناعات الغذائية، خطوة أخرى نحو إعادة هيكلة المجموعة وزيادة تركيزها على قطاع الصناعات الغذائية، وقرر عرض شركة مستحضرات العناية بالبشرة «نستلة سكين هيلث» التي تبلغ مبيعاتها 2.7 مليار فرنك (2.8 مليار دولار) سنوياً للبيع.

وأعلنت «نستلة» أمس بدء عملية مراجعة استراتيجية لوحدة مستحضرات العناية بالبشرة، التي قد تكتمل بحلول منتصف 2019. ويمكن أن تصل قيمة الصفقة إلى 8 مليارات فرنك بحسب تقديرات «أليان أوبرهوبر» المحلل في شركة «مين فرست».

وتقوم «نستلة» بعمليات بيع وشراء أصول بوتيرة متسارعة تحت رئاسة «شنايدر» بسبب ضغوط المساهم الرئيس «دان لويب» من أجل التركيز على قطاع الأغذية والمشروبات.