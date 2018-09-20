«إيس» لوساطة التأمين تعزز خططها للنمو الإقليمي

المصدر: Ⅶ دبي -البيان

باشرت «إيس لوساطة التأمين»، إحدى الشركات المتخصصة في مجال وساطة التأمين وإعادة التأمين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، العمل على استراتيجية شاملة لإعادة تقديم علامتها التجارية في حلة جديدة، بهدف تعزيز خططها الطموحة للنمو على الصعيد الإقليمي.

وتعكس هوية العلامة التجارية الجديدة لـ«إيس» -التي تملك 16 مكتباً في 7 دول شرق أوسطية- استراتيجيتها الموثوقة في إدارة المخاطر، مع تعزيز قدرة العملاء على «مواكبة التحدي».

وأشارت يولا الخوري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيس لوساطة التأمين»، إلى أن الشركة لطالما دعمت العديد من أكبر المشاريع والبرامج التأمينية في المنطقة على مدى عقود، وتتمحور رؤيتها المستقبلية حول مواصلة دعم الشركات الإقليمية عبر تزويدها بحلولها للتأمين وإعادة التأمين، التي من شأنها تعزيز مرونة الشركات وثباتها وقدرتها على التعامل مع التحديات. وقالت الخوري: «لطالما اتسم أداء «إيس» ونتائجها بالإيجابية والقوة حتى في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة والتحديات الكبيرة في المشهد الاقتصادي الكلي، ولا سيما على مدى السنوات القليلة الماضية».

وبدوره، قال أسامة أبو غزالة، المدير العام ونائب الرئيس لدى «إيس» لوساطة التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية: «قمنا بتحسين وتوسيع الخدمات التي نقدمها، مع تنمية أقساطنا التأمينية ورفع معدلات الاحتفاظ بولاء عملائنا الإقليميين، وهي إنجازات أمدتنا بالقوة اللازمة للصمود في وجه التحديات، ومنحتنا الثقة لتوسيع نطاق تنفيذ استراتيجياتنا خلال العام الجاري والأعوام المقبلة».

وفي حين سيبقى الطاقم الإداري للشركة يواصل عمله عبر التركيز على خدمة العملاء والشركاء والموظفين الإقليميين، فإن المجموعة تعتزم إعادة رسم دورها في السوق الإقليمية عبر تجديد تركيزها على خدمة العملاء وخبراتها التشغيلية التي طورتها على مدى عقود طويلة.

وعبّر أنطوان شامي، مدير التأمين والمدير الإداري لدى مجموعة «الجابر»، الشركة المتخصصة في النقل والمقاولات العامة، وإحدى أقدم عملاء «إيس»، عن ترحيبه بالخطوة الجديدة قائلاً: «تتسم «إيس» بقدراتها الاحترافية العالية وتفانيها الكبير والتزامها بدعم عملائها بأسلوب أكثر تنافسية من أي شركة عالمية للوساطة التأمينية. ولا شك في أن استراتيجية الجديدة ستسمح للشركة بتوفير خدمات فائقة الجودة لـمجموعة «الجابر» وغيرها من العملاء الإقليميين على نحو أفضل».