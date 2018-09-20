أسواق الأسهم تتماسك والسيولة دون 300 مليون

المصدر: Ⅶأبوظبي -رامي سميح

استقر أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، مستمدة الدعم من الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار، فيما عاودت السيولة الهبوط دون 300 مليون درهم، مع ترقُّب المستثمرين ظهور محفزات جديدة.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.16 %، ليستقر عند 4884.05 نقطة، بدعم من أسهم البنوك والاستثمار والصناعة، بينما انخفض سوق دبي هامشياً بنسبة 0.08 % إلى 2740.68 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار، في مقابل ارتفاع العقار والنقل والسلع.

وانخفضت السيولة الكلية للسوقين إلى 284 مليون درهم، منها 197 مليون درهم في دبي، و87 مليون سهم في أبوظبي، وجرى تداول 294 مليون سهم، موزعة بواقع 260 مليون سهم في دبي، و34.4 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3292 صفقة.

تفاؤل

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق المحلية أغلقت أمس على تبايُن، حيث دعمت الأسهم القيادية في قطاع البنوك والاتصالات، سوق أبوظبي مع تفاؤل المستثمرين بالإجراءات الحكومية المحفزة للاستثمار، إضافة إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات من شأنها دعم الميزانية العامة للدولة.

وأضاف دياب لـ «البيان الاقتصادي»، أن سوق دبي أغلق على تماسك مع استمرار حالة القلق المسيطرة على معنويات المستثمرين، نتيجة المخاوف من الحرب التجارية بين الدول الكبرى، ومدى تأثير تلك العوامل على أسواق الأسهم.

وتوقع دياب أن تكون القرارات الحكومية المتخذة أخيراً بشأن إقامة الوافدين وتخفيض رسوم الكهرباء عن القطاع الصناعي، حافزاً لصعود أسواق الأسهم في المدى المتوسط والطويل، وليس على المدى القصير.

العقار

وفى دبي، صعد قطاع العقار بنسبة 0.03 %، مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.64 %، و«أرابتك» 0.57 %، و«ديار» 0.67 %، في مقابل هبوط «دريك آند سكل» 3.69 %، و«إعمار للتطوير» 0.38 %، و«داماك» 1.98 %، وزاد قطاع النقل بنسبة 0.3 %، مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.31 % واستقرار «أرامكس».

بينما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.45 %، مع انخفاض سهم «دبي للاستثمار» 0.52 %، و«شعاع كابيتال» 3.7 %، بينما ارتفع «سوق دبي المالي» بنحو 1 %، وانخفض قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.07 %، مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.19 %، واستقرار «الإمارات دبي الوطني»، وارتفاع «دبي التجاري» 0.53 %.

وهيمن سهم «الاتحاد العقارية» على تداولات سوق دبي بسيولة 66.4 مليون درهم، ثم سهم «سلامة للتأمين» بتداولات 27 مليون درهم، تلاه سهم «ديار»، مستقطباً سيولة بنحو 18.34 مليون درهم، وتصدّر سهم «مصرف السلام السودان»، الأسهم الرابحة في دبي بنسبة 4.32 % إلى 1.45 درهم، فيما تصدر سهم «المدينة للتمويل والاستثمار»، قائمة التراجعات 7.67 %، ليصل إلى 0.28 درهم.

البنوك

وجاء صعود سوق العاصمة، مدعوماً بارتفاع قطاع البنوك 0.18 %، مع صعود «أبوظبي الأول» 0.14 %، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.56 %، مقابل هبوط «الاتحاد الوطني» 1.8 %، و«أبوظبي التجاري» 0.63 %، إلى جانب استقرار قطاع الاتصالات، مع ثبات سهم «اتصالات» عند 16 درهماً. بينما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.74 %، مع انخفاض سهم «الدار» 0.56 %، و«إشراق» 2.95 %، فيما هبط قطاع الطاقة بنسبة 0.1 %، بعد انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.42 %، واستقرار سهمي «دانة غاز» و«طاقة».

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء في السوقين أمس، بصافي استثمار 17 مليون درهم، منها 8.16 ملايين درهم للأجانب، و1.6 مليون درهم للعرب، و7.3 ملايين درهم للمواطنين، في المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو البيع، بصافي استثمار 17 مليون درهم.

ناسداك دبي

انخفض مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» هامشياً بنسبة 0.02 %، إلى 3204.33 نقطة، بعد تداول 370.19 ألف سهم، بقيمة 2.4 مليون درهم، من خلال 115 عملية، فيما لم يشهد سوق المشتقات أي تداولات تُذكر للجلسة الثانية على التوالي.

كشف حساب

نوهت هيئة الأوراق المالية والسلع، بضرورة حصول المستثمر عند تعامله مع شركة الوساطة، على نسخة من الاتفاقية الموقعة من شركة الوساطة، ومراعاة شطب الفراغات إن وجدت، والحرص على الحصول على كشف حساب بصفة دورية من شركة الوساطة بالوسيلة المتفق عليها بالاتفاقية المبرمة معها.

Ⅶافصاحات

Ⅶ استكملت مجموعة «جي إف اتش» المالية المدرجة ببورصات دبي والبحرين والكويت عملية الاستحواذ على 5% من إجمالي أسهمها المصدرة كأسهم خزينة، فيما تسعى للحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي لاستكمال برنامج الاستحواذ، حتى يصل إلى 10% من إجمالي أسهمها المصدرة.

Ⅶذكرت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة المدرجة في بورصتي دبي والكويت أنه لا توجد أي معلومات جوهرية يتوجب الإفصاح عنها رداً على خبر صحيفة الفاينانشال تايمز حول صفقة كهرباء كراتشي وشركة أبراج كابيتال.

Ⅶأعلنت أملاك للتمويل عن تحديد موعد لعقد اجتماع مجلس الإدارة الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك لمناقشة أعمال الشركة الاعتيادية.