اتفاقية ثلاثية لتعزيز الشراكة بين حكومة دبي و«دبي التجاري»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقّعت حكومة دبي، ممثلة بدبي الذكية ودائرة المالية، أمس، اتفاقية ثلاثية الأطراف مع بنك دبي التجاري، لتعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين. ويُقدّم البنك بموجب هذه الشراكة، خدمات الدفع من خلال بطاقات الخصم المباشر للأفراد والشركات، عبر بوابة حكومة دبي الذكية للدفع الإلكتروني.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وجمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري.

التزام

وقال وسام لوتاه: «نحن ملتزمون بمهمتنا المتمثلة في تبني التقنيات المتقدمة، لتسخيرها في خدمة مجتمعنا، بشكل يجعل حياة الناس أكثر سهولة، ويقربنا من هدفنا الأسمى، لجعل دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم»، وأضاف: «إن الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أمر ضروري لدفع طموحات دبي إلى الأمام، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الحكيمة، وستوفر الشراكة مع مالية دبي وبنك دبي التجاري، من خلال فتح منصة الدفع الذكية لمتعاملينا، الفرصة للوصول إلى قنوات الدفع الذكية الجديدة والمتقدمة، لتسهيل المعاملات ومساعدتهم في توفير الوقت والجهد».

من جانبه، أعرب جمال حامد المري، عن سروره بتوقيع حكومة دبي على الاتفاقية ثلاثية الأطراف مع بنك دبي التجاري، مؤكداً أن الاتفاقيات المبرمة مع قنوات الدفع المهمة، كالبنوك، ترمي إلى تعزيز الخدمات المقدمة إلى المتعاملين عبر بوابة حكومة دبي الذكية، وإتاحة مزيد من خيارات الدفع الرقمية، التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين.

وأضاف: «نحن حريصون في دائرة المالية، في إطار سعينا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى إحداث التحول الرقمي الكامل في الإمارة، على الارتقاء بمستويات السعادة لدى سكان الإمارة وزوارها، من خلال إتاحة المجال أمامهم، لسداد رسوم الخدمات الحكومية عبر بوابة دبي الذكية للدفع الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان».

فعالية العمل

وقال الدكتور بيرند فان ليندر: «تماشياً مع توجه حكومة دبي لتحويل إمارة دبي إلى مدينة ذكية، يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة مع حكومة دبي الذكية ودائرة المالية، حيث يقوم البنك بتطوير حلول مالية مبتكرة، تسهم في تعزيز فعالية العمل، وتوفير السهولة والراحة لمستخدمي بوابة حكومة دبي الذكية»، وأضاف: «يلعب البنك دوراً ريادياً متنامي الأهمية، في تسريع تحول إمارة دبي إلى مدينة ذكية، من خلال إطلاق حلول مصرفية متكاملة، مصممة لتلبية المتطلبات المالية للشركات والمؤسسات».