«أبوظبي العالمي» يتعاون مع «اتصالات» و«دو» لتوفير الخدمات الأكثر تكاملاً

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في العاصمة أبوظبي، عن توقيعه مذكرتي تفاهم خلال فعاليات قمة فينتك أبوظبي 2018، إحداهما مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، والأخرى مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وذلك لتجربة مجموعة متقدمة من الحلول التقنية المبتكرة والخدمات المتكاملة ونشر استخدامها في جزيرة المارية -وهي المنطقة الحرة المالية والاستثمارية الرائدة في أبوظبي- بهدف الارتقاء بخدمات تقنية المعلومات والاتصالات الرقمية في جزيرة المارية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتفصيلاً، وقّع مذكرة التفاهم من جانب «اتصالات»، سلطان محمد الظاهري، المدير العام لاتصالات في إمارة أبوظبي، وخالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي، بحضور معالي أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي.

توقيع

ووقّع على مذكرة التفاهم من شركة «دو» عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وخالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي، بحضور محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وأحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

حلول

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدّم «اتصالات» مجموعة واسعة من حلول الاتصالات المبتكرة والمتكاملة للشركات والهيئات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي. كما تتيح هذه الاتفاقية أيضاً لشركة «اتصالات» تطوير مرافقها وبرامج أبحاثها التي تنفذها في مجالات الأمن الرقمي وتقنية «بلوك تشين». وستطرح شركة «اتصالات»، في إطار هذا التعاون أيضاً بصورة تجريبية، عدداً من منتجاتها وخدماتها المناسبة للشركات في المنطقة الحرة المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، للتأكد من فعاليتها قبل طرحها على نطاق واسع لجمهور عملائها في الإمارات.

وقال، بهذه المناسبة، سلطان محمد الظاهري، المدير العام لـ«اتصالات» في إمارة أبوظبي: «إننا سعداء بأن تستمر اتصالات في تعزيز موقعها التكنولوجي الريادي عبر تبنيها العديد من المبادرات والحلول الرقمية الحديثة، بما يتسق مع استراتيجيتها الطموحة المتمثلة بـقيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، لافتاً أن «اتصالات تفخر بأن تكون شريكاً استراتيجياً لسوق أبوظبي العالمي، بهدف تنمية وتطوير البيئة الرقمية العامة، وللنهوض بمنصات الابتكار التكنولوجي، ولتوفير الحلول المبتكرة والخدمات الذكية لجميع أفراد المجتمع والجهات والشركات المُسجلة مع سوق أبوظبي العالمي في المنطقة المالية الحرة بجزيرة المارية».