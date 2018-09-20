«إعمار للضيافة»: خيار بإدراج المجموعة مستقبلاً

المصدر: دبي - البيان

كشف أوليفير هارنيش الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة التابعة لشركة «إعمار العقارية»، عن وجود خيار بإدراج المجموعة في البورصة مستقبلاً، ولكن لم يتم اتخاذ القرار بخصوص هذه المسألة بعد، مؤكداً أن الشركة الأم كانت تبنت استراتيجية الطرح قبل فترة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة «سي إن بي سي عربية»: تجاوزنا 3 آلاف غرفة في دبي تحت مظلة ثلاث علامات تجارية هي «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق والمنتجعات» و«روف للفنادق».

ولفت إلى أن المجموعة لديها 39 فندقاً قيد التطوير حالياً في الإمارات والخليج، وفي دول مثل مصر وتركيا والمالديف وغيرها، وسيتم افتتاح 6 فنادق جديدة حول العالم.

وأضاف: «متفائلون بخصوص قطاع السياحة والضيافة والفنادق، لأننا نعمل في دبي أكثر المدن دينامكية حيث ينمو القطاع بنسبة 7% سنوياً، وهذا المعدل لا تجده في أي مدينة في العالم، وهناك نمو متواصل في عدد الفنادق الجديدة».

وعن توسعات الشركة في السعودية قال: هناك 3 مشروعات في المملكة، وسيتم افتتاح فندق «العنوان» في مكة المكرمة خلال 18 شهراً، ونخطط لافتتاح فندق «روف» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفندق «فيدا» في جدة.

وتابع: «نتوسع عموماً باستمرار في الخليج لأننا نعتبره بيتنا الأول ويضم فرصاً كبيرة، ولكن نسعى أيضاً لافتتاح فنادق في أفريقيا والصين والهند، فإعمار العقارية تبني الفنادق ونحن نشغلها مستقبلاً، كما نوقع عقود إدارة الفنادق مع المطورين من الشركات الأخرى تحت العلامات الفندقية الثلاث».