«رأس الخيمة الوطني» يتعاون مع «دائرة المالية» لتسهيل حلول الدفع

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن شراكته الأخيرة مع دائرة المالية في حكومة رأس الخيمة لتسهيل متطلباتها في إدارة النقل وحلول بوابة الدفع.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل يوسف علي محمد، مدير عام دائرة المالية في حكومة رأس الخيمة، وبيتر إنغلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني. وقال بيتر إنغلاند: سنقدم حلول دفع مريحة وآمنة وبسيطة لدائرة المالية في حكومة رأس الخيمة من خلال جميع نقاط الاتصال المختلفة والحلول الفعالية لإدارة النقد.

وأضاف: ستساهم حلولنا في تحويل معاملات الدفع والتحصيلات المستحقة الخاصة بالدائرة من الورق إلى منصة مدفوعات إلكترونية وسلسة.